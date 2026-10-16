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Το Victoria’s Secret Fashion Show 2026 αρχίζει να παίρνει πλέον σάρκα και οστά και πλέον γνωρίζουμε επίσημα πού θα πραγματοποιηθεί, καθώς και τουλάχιστον μία από τις συμμετέχουσες που θα περπατήσουν στην πασαρέλα.

Τα διάσημα μοντέλα θα περπατήσουν στην πασαρέλα με τα εμβληματικά φτερά των «Αγγέλων» να αιωρούνται πίσω τους, ενώ οι μουσικοί καλεσμένοι θα δώσουν τον ρυθμό σε ολόκληρη την εκδήλωση.

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Παρακάτω, θα βρείτε όλα όσα αποκάλυψε το περιοδικό People για τη φετινή επίδειξη.

Πότε θα πραγματοποιηθεί το Victoria’s Secret Fashion Show 2026;

Το Victoria’s Secret Fashion Show θα πραγματοποιηθεί φέτος την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Η έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 4:30 μ.μ. ώρα Ειρηνικού (PT) / 7:30 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (ET)/ Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ώρα Ελλάδας 2:30 π.μ..

WE WONNNN!!! Barbara Palvin will be back for the Victoria’s Secret Fashion Show 2026! 🩷 https://t.co/N56QNGODm5 — Barbara Palvin Access (@palvinaccess) October 16, 2026

Πού θα πραγματοποιηθεί το Victoria’s Secret Fashion Show 2026;

Έπειτα από δύο χρόνια στη Νέα Υόρκη, φέτος η εταιρεία μεταφέρει την επίδειξη στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας.

Σε ανάρτησή της στο Instagram στις 16 Ιουλίου, η εταιρεία έγραψε:

«Η αναμονή τελείωσε — το Victoria’s Secret Fashion Show επιστρέφει! Φέτος, μεταφέρουμε την επίδειξη στην πόλη όπου γεννήθηκαν η λάμψη, η διασημότητα και τα είδωλα… στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας. Άλλωστε, είναι η Πόλη των Αγγέλων».

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Ποια μοντέλα θα συμμετάσχουν στο Victoria’s Secret Fashion Show 2026;

Η Victoria’s Secret ανακοίνωσε επίσης στις 16 Ιουλίου ότι η Gigi Hadid θα επιστρέψει στην πασαρέλα για το Fashion Show του 2026.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, η Hadid εμφανίζεται να λέει μέσα από το παράθυρο ενός αυτοκινήτου: «Μπείτε μέσα, Άγγελοι, πάμε στο L.A.!», πριν στείλει ένα φιλί στην κάμερα.

Στη φετινή επίδειξη θα συμμετάσχουν επίσης οι Amelia Gray, Ashley Graham, Anok Yai, Candice Swanepoel, Alex Consani, Paloma Elsesser, Abby Champion και άλλες. Φυσικά η Alessandra Ambrosio, δεν θα μπορούσε να λείψει από την 20η παρουσία της!

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Please welcome back Alessandra Ambrosio for her 20th Victoria’s Secret Fashion Show 🪽 #VSFashionShow https://t.co/l56rPSz9Yg — Victoria’s Secret Actu (@victoriasactu) October 15, 2026

Μια νέα πρωτοβουλία για φέτος είναι ότι η Victoria’s Secret διοργάνωσε μια πανεθνική ανοιχτή διαδικασία επιλογής μοντέλων, αναζητώντας ένα νέο πρόσωπο για την πασαρέλα της.

Η διαδικασία θα παρουσιαστεί στη σειρά ντοκιμαντέρ Angels Among Us, η οποία θα προβάλλεται ενόψει της επίδειξης. Το πρώτο επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο.

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Θα υπάρχει φέτος το Fantasy Bra;

Στις 15 Οκτωβρίου, η Victoria’s Secret επιβεβαίωσε ότι το εμβληματικό Fantasy Bra θα επιστρέψει στο Fashion Show του 2026.

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Δημιουργημένο σε συνεργασία με τον οίκο κοσμημάτων JACOB & CO., το εντυπωσιακό σουτιέν, διακοσμημένο με λαμπερά κοσμήματα, υπόσχεται να «γράψει ιστορία στη μόδα», σύμφωνα με την ανάρτηση της εταιρείας στο Instagram.

Πού μπορώ να παρακολουθήσω το Victoria’s Secret Fashion Show 2026;

Οι θαυμαστές θα μπορούν να παρακολουθήσουν την επίδειξη ζωντανά μέσω streaming στο YouTube.

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Παράλληλα, θα μπορούν να ενημερώνονται για όσα συμβαίνουν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Victoria’s Secret.

2 days until victoria’s secret fashion show https://t.co/W4bKZHhmlR — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) October 16, 2026

Ποιοι καλλιτέχνες θα εμφανιστούν στο Victoria’s Secret Fashion Show 2026;

Το ταλέντο δεν λείπει ποτέ από την πασαρέλα της Victoria’s Secret — και αυτό ισχύει και για τους μουσικούς καλεσμένους.

Φέτος, οι θεατές θα απολαύσουν τις Megan Thee Stallion, Megan Moroney, Tate McRae και Katseye.

Η εταιρεία δίνει εδώ και χρόνια ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες καλλιτέχνιδες, έχοντας φιλοξενήσει στο παρελθόν μεγάλα ονόματα, όπως η Missy Elliott και η Cher.