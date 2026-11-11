Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πρώην οικιακή βοηθός της Κάιλι Τζένερ κατέθεσε αγωγή καταγγέλλοντας περιστατικά κακομεταχείρισης, σωματικούς τραυματισμούς και μη καταβολή δεδουλευμένων υπερωριών κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της.

Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι εγκλωβίστηκε σε ντουλάπα, υπέστη τραυματισμούς από σκύλο και σπρέι πιπεριού, ενώ υποστηρίζει ότι απολύθηκε έπειτα από διαμαρτυρίες για τις συνθήκες εργασίας της.

Ο νομικός εκπρόσωπος της Κάιλι Τζένερ απέρριψε τους ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους αβάσιμους και κατηγόρησε τον δικηγόρο της εργαζόμενης για απόπειρα οικονομικού εκβιασμού μέσω της δημοσιότητας.

Η πλευρά της επιχειρηματία δήλωσε έτοιμη να υπερασπιστεί σθεναρά τη θέση της στο δικαστήριο, αρνούμενη να υποκύψει σε οποιαδήποτε πίεση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αντιμέτωπη με νέα δικαστική διαμάχη βρίσκεται η Κάιλι Τζένερ, μετά την αγωγή που κατέθεσε εναντίον της πρώην οικιακή βοηθός της. Η εργαζόμενη καταγγέλλει περιστατικά κακομεταχείρισης και τραυματισμούς που, όπως υποστηρίζει, υπέστη κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της στην κατοικία της επιχειρηματία στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, η Ντινόρα Καρολίνα Καμπρία Αμάγια αναφέρει στην αγωγή της ότι κάποια στιγμή κλειδώθηκε μέσα σε ντουλάπα, όπου παρέμεινε εγκλωβισμένη για περισσότερο από μία ώρα. Όπως ισχυρίζεται, όταν επιχείρησε να ζητήσει βοήθεια, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση κρίσης πανικού, ο προϊστάμενός της την ειρωνευόταν και γελούσε εις βάρος της. Τελικά, η πόρτα άνοιξε και κάποιος τη βοήθησε να βγει από τον χώρο.

Advertisement

Advertisement

Η πρώην οικιακή βοηθός περιγράφει στην αγωγή και άλλα περιστατικά τραυματισμών. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι τον Οκτώβριο του 2025 τη δάγκωσε σκύλος, την ώρα που καθάριζε το σπιτάκι του. Σε διαφορετικό περιστατικό, τραυματίστηκε όταν ένα δοχείο με σπρέι πιπεριού ενεργοποιήθηκε κατά λάθος, με αποτέλεσμα το περιεχόμενό του να εκτοξευθεί στο πρόσωπό της, ενώ τακτοποιούσε ένα συρτάρι.

Παρά τους τραυματισμούς που αναφέρει ότι υπέστη, η Αμάγια ισχυρίζεται ότι εξακολουθούσε να αναλαμβάνει σωματικά απαιτητικές εργασίες. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι δεν λάμβανε την προβλεπόμενη αμοιβή για τις υπερωρίες της, ούτε αποζημιωνόταν για τις μετακινήσεις της μεταξύ των κατοικιών της Κάιλι Τζένερ.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η απόλυσή της έγινε τον Φεβρουάριο του 2026, λίγο μετά την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το γεγονός ότι μια άλλη οικιακή βοηθός λάμβανε επιπλέον χρήματα για τα έξοδα μετακίνησής της, σε αντίθεση με την ίδια.

Kylie Jenner Sued by Former Housekeeper Over Alleged Dog Bite, Workplace Abuse https://t.co/n28pJIs2fd — TMZ (@TMZ) November 11, 2026

Η απάντηση της Κάιλι Τζένερ στις καταγγελίες

Από την πλευρά της Κάιλι Τζένερ, ο δικηγόρος της, Μάικλ Ρόουντς, απέρριψε τους ισχυρισμούς της πρώην εργαζόμενης. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη αγωγή αποτελεί μέρος μιας σειράς δικαστικών προσφυγών που έχουν κατατεθεί από τον ίδιο δικηγόρο, εκ μέρους πρώην εργαζομένων της επιχειρηματία.

Μιλώντας στο TMZ, ο Ρόουντς δήλωσε: «Αυτές οι τελευταίες υποθέσεις κατατίθενται από τον ίδιο δικηγόρο που είχε προηγουμένως υποβάλει καταγγελίες εκ μέρους πρώην εργαζομένων στο προσωπικό της Κάιλι. Είναι σαφές ότι αυτός ο δικηγόρος θέλει να χρησιμοποιήσει τη δημοσιότητα για να αποσπάσει ένα αδικαιολόγητο οικονομικό όφελος».

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος της Τζένερ υπογράμμισε ότι η πλευρά της δεν πρόκειται να υποχωρήσει λόγω πιέσεων, δηλώνοντας: «Δεν πρόκειται να εκφοβιστούμε ώστε να το κάνουμε αυτό. Ως εκ τούτου, θα υπερασπιστούμε σθεναρά αυτές τις αβάσιμες υποθέσεις και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη δική μας πλευρά της ιστορίας».