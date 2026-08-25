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Ο Καναδάς ανακοίνωσε την Τρίτη ανταποδοτικούς δασμούς ύψους 27,6 δισ. καναδικών δολαρίων (19,94 δισ. δολάρια), επιβάλλοντας δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα αντίστοιχους, σε αξία, με τα νέα μέτρα που επέβαλε η Ουάσινγκτον. Παράλληλα, ανακοίνωσε οικονομική στήριξη προς τις καναδικές επιχειρήσεις και τους εργαζομένους που πλήττονται από την κλιμακούμενη εμπορική αντιπαράθεση.

Οι ανταποδοτικοί δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και θα κυμαίνονται από 15% έως 50% σε περίπου 700 προϊόντα που εισάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανακοίνωση της καναδικής κυβέρνησης.

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Σε ό,τι αφορά την οικονομική στήριξη των εργαζομένων και των κλάδων που επηρεάζονται, ο Καναδάς ανακοίνωσε πακέτο ύψους 7,5 δισ. καναδικών δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει νέα και ενισχυμένα μέτρα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται στήριξη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ρευστότητας των εταιρειών, καθώς και βοήθεια προς εργαζομένους που ενδέχεται να επηρεαστούν από τους νέους δασμούς.

Από το Σάββατο τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισ. δολαρίων, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών για την αποτροπή τους.

Οι νέοι δασμοί εκατέρωθεν σηματοδοτούν ένα νέο χαμηλό επίπεδο στις σχέσεις Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι ανταποδοτικοί μας δασμοί, δολάριο προς δολάριο και συντελεστή προς συντελεστή, καθώς και το πακέτο στήριξης πολλών δισεκατομμυρίων, θα προστατεύσουν τους εργαζομένους, τους αγρότες, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών του Καναδά, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν.

Σύμφωνα με Καναδό κυβερνητικό αξιωματούχο, οι νέοι δασμοί έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στους Καναδούς καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα να ασκήσουν πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δασμοί 50% αφορούν σημαντικούς κλάδους, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, τα έπιπλα και τα είδη ένδυσης. Δασμοί 25% θα επιβληθούν σε τυριά, οικιακές συσκευές και ορισμένα θαλασσινά, ενώ ο συντελεστής 15% θα αφορά ηλεκτρονικά είδη και εργαλεία.