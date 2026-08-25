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Μετά τον σάλο που προκάλεσε χαρακτηρίζοντας τα Στενά του Ορμούζ «νέο έδαφος των ΗΠΑ», ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική του έναντι του Καναδά, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά την πιθανότητα μετονομασίας της σε «Λίμνη Αμερικής».

Μετά το ναυάγιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών και την ανακοίνωση ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα καναδικά αυτοκίνητα και φορτηγά, καθώς και στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, από 25% σε 50% από την 1η Ιανουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστρεψε τα πυρά του κατά της Οττάβας.

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Μέσω Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αλλάξει ακόμη και το όνομα της λίμνης Οντάριο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

The United States is giving serious consideration to changing the name of Lake Ontario to Lake America in that we don’t expect to doing much business with Ontario any longer. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP



( TS: Aug 25 2026, 6:58 AM ET )… pic.twitter.com/X5TxYS8TaV — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 25, 2026

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, δεδομένου ότι δεν αναμένουμε πλέον να έχουμε πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖEΪ ΤΡΑΜΠ», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.