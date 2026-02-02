Την καλλιέργεια δέντρων καουτσούκ εκτός των παραδοσιακών τροπικών ζωνών δοκιμάζουν Κινέζοι επιστήμονες, επιδιώκοντας να ενισχύσουν την αυτάρκεια της χώρας σε ένα στρατηγικής σημασίας υλικό, σύμφωνα με το InterestingEngineering.

Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού καουτσούκ στον κόσμο, με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Πάνω από το 85% καλύπτεται μέσω εισαγωγών, γεγονός που καθιστά τη χώρα ευάλωτη σε διεθνείς αναταράξεις.

Πηγή: iSTOCK

Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται το ανθεκτικό δέντρο Duzhong (Eucommia ulmoides), η μοναδική εγχώρια πηγή φυσικού καουτσούκ, το οποίο δείχνει ότι μπορεί να ευδοκιμήσει ακόμη και στις σκληρές συνθήκες της Γκόμπι.

Βασικό στοιχείο για τα αμυντικά συστήματα νέας γενιάς της Κίνας

Το φυσικό καουτσούκ που παράγεται από το δέντρο Duzhong έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για στρατηγικές και αμυντικές εφαρμογές. Ακόμη και μικρή προσθήκη, της τάξης του 3% έως 5%, σε μείγματα καουτσούκ ενισχύει θεαματικά την αντοχή και την αντίσταση στη φθορά, καθιστώντας το ιδανικό για ελαστικά υψηλών επιδόσεων και ανθεκτικά στα τρυπήματα. Παράλληλα, το υλικό χρησιμοποιείται σε προηγμένα σύνθετα υλικά για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση.

Μέχρι πρόσφατα, το Duzhong καλλιεργούνταν κυρίως στην κεντρική και νότια Κίνα, με περιορισμένη παραγωγή λόγω χαμηλών αποδόσεων και χρονοβόρας εξαγωγικής διαδικασίας, γεγονός που περιόριζε τη χρήση του σε μεγάλες βιομηχανικές αλυσίδες, σύμφωνα με τη South China Morning Post.

Το 2016, ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον Σου Γίνχουαν του Πανεπιστημίου Northwest A&F δοκίμασε για πρώτη φορά την καλλιέργεια του είδους στην έρημο Γκόμπι, μισθώνοντας 140 στρέμματα άγονης γης στο Σιντζιάνγκ. Σήμερα, η περιοχή έχει μετατραπεί σε πυκνό δάσος, με την Κίνα να καλλιεργεί πλέον Duzhong σε περίπου 3 εκατομμύρια στρέμματα και φιλόδοξα σχέδια επέκτασης έως το 2030.

Πηγή: iSTOCK

Μια δύσκολη διαδικασία

Η μετατροπή του Duzhong από φαρμακευτικό δέντρο σε βιώσιμη καλλιέργεια ερήμου απαιτούσε εκτεταμένη επιστημονική προετοιμασία. Το πρώτο κρίσιμο εμπόδιο ήταν η γενετική προσαρμογή. Για τον σκοπό αυτό, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Northwest A&F δημιούργησαν ειδική μονάδα βελτίωσης φυτών στην επαρχία Σαανσί, όπου αξιολόγησαν περισσότερα από 50 επιλεγμένα γενετικά υλικά από όλη την Κίνα. Με βάση δείκτες ιατρικής αξίας και απόδοσης σε καουτσούκ, ανέπτυξαν ποικιλίες ικανές να αντέχουν στις ακραίες συνθήκες της ερήμου.

Εξίσου σημαντική ήταν η αύξηση της παραγωγής καουτσούκ. Σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της βιομηχανίας Duzhong, πολύτιμες ποσότητες φυσικού καουτσούκ περιέχονται στον καρπό, τον κορμό και τα φύλλα, καθιστώντας αναγκαία την αξιοποίηση ολόκληρου του φυτού.

Τον Νοέμβριο, ο καθηγητής Ζου παρουσίασε μια νέα, φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο εκχύλισης, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Η τεχνική μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση και επιτρέπει αποδοτική, μεγάλης κλίμακας παραγωγή, καθιστώντας το Duzhong μια ρεαλιστική λύση για τη γεωργία της ερήμου.

(Με πληροφορίες από InterestingEngineering)