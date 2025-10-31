Οξύνεται επικίνδυνα η ένταση στην Καραϊβική, καθώς πληροφορίες που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή αναφέρουν ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία έχουν περικυκλώσει τη Βενεζουέλα και έχουν «κλειδώσει» στρατιωτικούς στόχους στο εσωτερικό της χώρας. Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται η Miami Herald και η Wall Street Journal, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει εγκρίνει επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά του καρτέλ ναρκωτικών «Soles», το οποίο η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι διοικείται από τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και ανώτατους αξιωματούχους του καθεστώτος. Οι ίδιες πηγές έκαναν λόγο για πλήγματα «εντός ημερών ή και ωρών», με στόχο την «αποκεφάλιση» της ηγεσίας του καρτέλ.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους, διέψευσε τα σενάρια περί επικείμενης στρατιωτικής δράσης, απαντώντας μονολεκτικά «όχι». Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη πραγματοποιήσει επιχειρήσεις στον Ειρηνικό Ωκεανό εναντίον πλοίων που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα τον θάνατο 61 ατόμων. Η ανάπτυξη μεγάλου αριθμού πολεμικών πλοίων κοντά στις ακτές της Νότιας Αμερικής και οι δορυφορικές φωτογραφίες που δείχνουν αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι πρόκειται για προοίμιο στρατιωτικής επέμβασης.

Παράλληλα, πληροφορίες από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι ο Μαδούρο έχει απευθύνει επείγον αίτημα στρατιωτικής βοήθειας προς τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν. Εσωτερικά έγγραφα που επικαλείται η Washington Post δείχνουν ότι ο Βενεζουελάνος πρόεδρος ζήτησε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν την αναβάθμιση των ραντάρ, την επισκευή μαχητικών αεροσκαφών και πιθανή προμήθεια πυραυλικών συστημάτων. Παράλληλα, σε επιστολή προς τον Σι Τζινπίνγκ, ζήτησε «διευρυμένη στρατιωτική συνεργασία» και ταχύτερη αποστολή κινεζικών συστημάτων εντοπισμού.

Η Βενεζουέλα φέρεται, επίσης, να έχει ζητήσει από το Ιράν στρατιωτικό εξοπλισμό, όπως drones μεγάλης εμβέλειας και συστήματα παρεμβολής GPS. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο υπουργός Μεταφορών Ραμόν Βελάσκεθ συντονίζει ήδη αποστολή ιρανικού στρατιωτικού υλικού προς το Καράκας. Την Κυριακή, ένα ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος Il-76, που βρίσκεται στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ, προσγειώθηκε στη βενεζουελανική πρωτεύουσα, αφού απέφυγε τον δυτικό εναέριο χώρο — γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για στρατιωτική συνεργασία.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, δεν σχολίασε επίσημα τις εκκλήσεις του Μαδούρο, αλλά λίγες ώρες αργότερα επικύρωσε νέα στρατηγική συνθήκη συνεργασίας με τη Βενεζουέλα. Οι δύο χώρες διατηρούν πολυεπίπεδες σχέσεις, από την κοινή παραγωγή όπλων Καλάσνικοφ στην πολιτεία Αράγκουα έως τη ρωσική συμμετοχή σε κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρ’ όλα αυτά, αναλυτές εκτιμούν ότι οι δυνατότητες της Ρωσίας να στηρίξει στρατιωτικά τον Μαδούρο είναι πλέον περιορισμένες, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και της εσωτερικής οικονομικής πίεσης.

Η ένταση, ωστόσο, ανεβαίνει επικίνδυνα. Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν πως «ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπής του από στρατιωτικούς κύκλους. Κάποιοι στη Δύση θεωρούν πως η σύγκρουση μπορεί να λειτουργήσει αποπροσανατολιστικά, αποσπώντας την αμερικανική προσοχή από την Ευρώπη και την κρίση ασφαλείας που συνεχίζεται εκεί. Με όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Καραϊβική, η διεθνής κοινότητα ανησυχεί ότι μια ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα γεωπολιτική κρίση, εμπλέκοντας τις μεγάλες δυνάμεις σε μια επικίνδυνη αναμέτρηση για την επιρροή στη Λατινική Αμερική.