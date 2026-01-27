Έως και 380 άνθρωποι ενδέχεται να πνίγηκαν προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο την περασμένη εβδομάδα, καθώς ο κυκλώνας Χάρι έπληξε τη νότια Ιταλία και τη Μάλτα, όπως δήλωσε η ιταλική ακτοφυλακή, ενώ οι αρχές της Μάλτας επιβεβαίωσαν ένα ναυάγιο με την απώλεια 50 ζωών, σύμφωνα με τον Guardian.

Η ακτοφυλακή φέρεται να αναζητά 8 σκάφη που είχαν ξεκινήσει δουλέμποροι από το λιμάνι Σφαξ της Τυνησίας τις τελευταίες 10 ημέρες, παρά τις επικίνδυνες συνθήκες, με αποτέλεσμα οι 380 άνθρωποι τους οποίους μετέφεραν προς την Ιταλία να έχουν πιθανόν πνιγεί εξαιτίας των τεράστιων κυμάτων που δημιούργησε ο κυκλώνας στη Μεσόγειο.

Advertisement

Advertisement

Μόνο ένα άτομο επέζησε από το ναυάγιο κοντά στη Μάλτα, αφού παρέμεινε 24 ώρες στη θάλασσα κρατώντας τα συντρίμμια του σκάφους.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων της ιταλικής κυβέρνησης, όπως πρόστιμα και υποχρέωση αποβίβασης διασωθέντων σε μακρινά λιμάνια, δραστηριοποιούνται λιγότερα πλοία ΜΚΟ στη Μεσόγειο.

Παρ’όλα αυτά, οι μετανάστες συνεχίζουν να επιχειρούν το επικίνδυνο ταξίδι από τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη, με τη διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου να παραμένει από τις πλέον επικίνδυνες στον κόσμο.

Σύμφωνα με στοιχεία του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, 66.296 άνθρωποι έφτασαν με πλοίο στις ιταλικές ακτές το 2025, σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

(Με πληροφορίες από Guardian)