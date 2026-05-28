Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοιτώνα οικοτροφείου θηλέων στην κεντρική περιφέρεια Νακούρου της Κένυας στοίχισε τη ζωή σε 15 μαθήτριες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μαθήτριες έχουν επίσης τραυματισθεί, αλλά δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός τους, ενώ η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Advertisement

Advertisement

The current situation at Utumishi Girls Academy where dormitory fire killed 10 students



Video by Julius Chepkwony pic.twitter.com/hZIWMOwURp — The Standard Digital (@StandardKenya) May 28, 2026

Ομάδες διασωστών ερευνούν τον κοιτώνα της Ακαδημίας Θηλέων Ουτουμίσι, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά γύρω στη 1 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), μετέδωσε ο ραδιοσταθμός Capital FM, επικαλούμενος τον Σάμιουελ Εντάνι, τον αρχηγό της αστυνομίας στην περιφέρεια.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί αναπτύχθηκαν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και να απομακρύνουν τις μαθήτριες, πρόσθεσε ο Capital FM. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Το 2024, πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή σε 21 μαθητές οικοτροφείου δημοτικού σχολείου στη γειτονική κομητεία Νιέρι.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ