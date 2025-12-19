Ένα εξαιρετικά σπάνιο και δραματικό περιστατικό εκτυλίχθηκε πρόσφατα στην Κένυα, συγκλονίζοντας τους ειδικούς άγριας ζωής. Ένας μεγάλος αρσενικός ελέφαντας στην περιοχή Τσάβο τραυματίστηκε σοβαρά όταν, στην προσπάθειά του να εξερευνήσει το σώμα του, διαπέρασε κατά λάθος την ίδια του την προβοσκίδα με τον χαυλιόδοντά του.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των κτηνιάτρων, ο ελέφαντας πιθανότατα προσπαθούσε να ελέγξει το αριστερό του ρουθούνι χρησιμοποιώντας τον δεξί χαυλιόδοντα, όταν έχασε την ισορροπία του. Ο χαυλιόδοντας διαπέρασε την προβοσκίδα και παγιδεύτηκε σε αυτή τη θέση, αφήνοντας το ζώο ανήμπορο να φάει, να πιει και ακόμη και να αναπνεύσει σωστά.
Ο ελέφαντας παρέμεινε σε αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για τουλάχιστον τρεις ημέρες, με τη ζωή του να κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή, καθώς κινδύνευε από αφυδάτωση και ασιτία.
Ευτυχώς, η βοήθεια έφτασε εγκαίρως. Η ομάδα του Sheldrick Wildlife Trust, σε συνεργασία με την Kenya Wildlife Service και την Κινητή Κτηνιατρική Μονάδα του Tsavo (SWT/KWS), εντόπισε το ζώο και προχώρησε άμεσα σε επιχείρηση διάσωσης.
Ο ελέφαντας ναρκώθηκε με ασφάλεια, η προβοσκίδα απελευθερώθηκε από τον χαυλιόδοντα και το τραύμα καθαρίστηκε και περιποιήθηκε επιμελώς.
Οι ειδικοί εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.