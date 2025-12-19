Ένα εξαιρετικά σπάνιο και δραματικό περιστατικό εκτυλίχθηκε πρόσφατα στην Κένυα, συγκλονίζοντας τους ειδικούς άγριας ζωής. Ένας μεγάλος αρσενικός ελέφαντας στην περιοχή Τσάβο τραυματίστηκε σοβαρά όταν, στην προσπάθειά του να εξερευνήσει το σώμα του, διαπέρασε κατά λάθος την ίδια του την προβοσκίδα με τον χαυλιόδοντά του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των κτηνιάτρων, ο ελέφαντας πιθανότατα προσπαθούσε να ελέγξει το αριστερό του ρουθούνι χρησιμοποιώντας τον δεξί χαυλιόδοντα, όταν έχασε την ισορροπία του. Ο χαυλιόδοντας διαπέρασε την προβοσκίδα και παγιδεύτηκε σε αυτή τη θέση, αφήνοντας το ζώο ανήμπορο να φάει, να πιει και ακόμη και να αναπνεύσει σωστά.

Today, a very strange case presented itself in Tsavo: a big bull whose tusk had impaled his own trunk. (The photo mid-clip shows his injury)



He must have been probing his left nostril with his right tusk when he lost his balance. The tusk punctured the trunk and was then trapped… pic.twitter.com/oSa8usecYb — Sheldrick Wildlife Trust (@SheldrickTrust) December 14, 2025

Ο ελέφαντας παρέμεινε σε αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για τουλάχιστον τρεις ημέρες, με τη ζωή του να κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή, καθώς κινδύνευε από αφυδάτωση και ασιτία.

Ευτυχώς, η βοήθεια έφτασε εγκαίρως. Η ομάδα του Sheldrick Wildlife Trust, σε συνεργασία με την Kenya Wildlife Service και την Κινητή Κτηνιατρική Μονάδα του Tsavo (SWT/KWS), εντόπισε το ζώο και προχώρησε άμεσα σε επιχείρηση διάσωσης.

Elephant trunks are engineering marvels – part nose, part hand, part tool. They can lift massive logs, delicately pluck a single blade of grass, detect scents from miles away, and express emotions through gentle touches. Little Sulwe is still learning her trunk skills, but she's… pic.twitter.com/ptuaekaVcG — Sheldrick Wildlife Trust (@SheldrickTrust) November 25, 2025

Ο ελέφαντας ναρκώθηκε με ασφάλεια, η προβοσκίδα απελευθερώθηκε από τον χαυλιόδοντα και το τραύμα καθαρίστηκε και περιποιήθηκε επιμελώς.

Οι ειδικοί εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

