Κοινή ναυτική άσκηση για πρώτη φορά από 13 χρόνια θα πραγματοποιήσουν η Τουρκία και η Αίγυπτος στην ανατολική Μεσόγειο, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Η άσκηση θα έχει όνομα «Θάλασσα Φιλίας» (Bahr El Sadaka) και θα γίνει μεταξύ 22 και 26 Σεπτεμβρίου.

13 yıl aradan sonra bir ilk: Türkiye ve Mısır Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yapacak



▪️Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Mısır arasında 13 yıl aradan sonra ilk kez Doğu Akdeniz’de ortak deniz tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.



▪️“Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El… pic.twitter.com/g59ieeCTuF — TRHaber (@trhaber_com) September 18, 2025

H Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για την εξομάλυνση των σχέσεών της με την Αίγυπτο, στο ευρύτερο πλαίσιο των κινήσεών της στην ανατολική Μεσόγειο. Οι σχέσεις τους είχαν επιδεινωθεί στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, κατά τις εξεγέρσεις σε χώρες του αραβικού κόσμου, κατά τις οποίες είχε ανατραπεί ο πρόεδρος Μουμπάρακ (2011). Ακολούθησε η ανατροπή του προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι, που στήριζε η τουρκική κυβέρνηση, και εντάσεις λόγω της υποστηρικτικής στάσης του Τούρκου προέδρου Ερντογάν απέναντι στη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Αξίζει να σημειωθεί πως, μεταξύ άλλων, το 2013 η Αίγυπτος είχε απελάσει τον Τούρκο πρέσβη και ο Ερντογάν είχε χαρακτηρίσει τον πρόεδρο Σίσι «τύραννο» το 2014- ενώ το 2019 ο Σίσι είχε πει ότι η Αίγυπτος είχε δεχτεί Αρμένιους μετά τη γενοκτονία τους από την Οθωμανική αυτοκρατορία.

🔴🇹🇷Türkiye ve 🇪🇬Mısır'dan 13 yıl sonra bir ilk



🔸22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekâtı Özel Tatbikatı’nın… pic.twitter.com/FB3UAP5fw8 — Defence Turk (@Defence_Turk) September 18, 2025

Η Άγκυρα παρόλα αυτά προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Αίγυπτο, η οποία έχει ισχυρές σχέσεις με την Ελλάδα- με την οποία έχει υπογράψει . Το 2021 η Τουρκία είχε ισχυριστεί πως είχαν αρχίσει ξανά οι διπλωματικές επαφές σε επίπεδο υπουργείων Εξωτερικών και υπηρεσιών Πληροφοριών και το 2024 ο Ερντογάν επισκέφθηκε την Αίγυπτο και ο Σίσι την Τουρκία. Επίσης, η Αίγυπτος έχει δείξει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα του τουρκικού εγχώριου μαχητικού, KAAN.