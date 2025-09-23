«Αν και διερευνώνται ακόμα τα δεδομένα, είναι ξεκάθαρο πως βλέπουμε ένα μοτίβο συνεχούς αμφισβήτησης στα σύνορά μας. Οι κρίσιμες υποδομές μας είναι σε κίνδυνο» αναφέρεται σε ανάρτηση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με το περιστατικό με τα drones στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. «Και η Ευρώπη θα απαντήσει σε αυτή την απειλή με δύναμη και αποφασιστικότητα» προσθέτει.

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε πως προχωρά στην προετοιμασία μιας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «Drone Wall». Πρόκειται για ένα σύστημα ανίχνευσης και απόκρουσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας εκ μέρους της Κομισιόν, η εκπρόσωπος Τύπου για εξωτερικές υποθέσεις Ανίτα Χίπερ τόνισε πως υπάρχει ένα ανησυχητικό μοτίβο ενεργειών που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί: «Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου των κρατών-μελών δεν ήταν τυχαίες. Υπάρχει ένα σαφές μοτίβο, η Ρωσία δοκιμάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, ελέγχει την αποφασιστικότητά μας και υπονομεύει την ασφάλειά μας».

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι η πρωτοβουλία για την εγκατάσταση ενός «Drone Wall» βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού. Πρόκειται για μια τεχνολογική υποδομή που θα επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση drones και τη δυνατότητα άμεσης απόκρουσης ή παρεμβολής τους. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέ, το έργο βρίσκεται ακόμα στη φάση τεχνικής αξιολόγησης και τόνισε ότι δύο θα είναι τα βασικά του στοιχεία: Ο εντοπισμός των drones με τη χρήση αισθητήρων, ραντάρ και άλλων τεχνολογιών, και η αντίδραση, δηλαδή η ικανότητα παρεμβολής, εξουδετέρωσης ή κατάρριψής τους με ασφάλεια.

Ερωτηθείς για τη χρηματοδότηση και τη χρονική έναρξη της πρωτοβουλίας, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλαφ Γκιλ τόνισε ότι «δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα κονδύλια μέσω του προγράμματος SAFE».

H Δανία ανέφερε πως τα drones που προκάλεσαν την παύση των πτήσεων στο κύριο αεροδρόμιό της τη Δευτέρα ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει σημειωθεί ως τώρα εναντίον των κρίσιμων υποδομών της και τα συνέδεσε με μια σειρά φερόμενων ρωσικών εισβολών με drones και άλλων διαταραχών ανά την Ευρώπη.

Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν είπε πως η δραστηριότητα των drones φαινόταν σχεδιασμένη να «διαταράξει και να προκαλέσει ανησυχία», αν και οι αρχές δεν κατονόμασαν υπόπτους.

Οι θεάσεις δύο ή τριών μεγάλων drones κοντά στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης αργά τη Δευτέρα είχαν ως αποτέλεσμα να σταματήσουν όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις για περίπου τέσσερις ώρες. Οι αρχές της Νορβηγίας επίσης έκλεισαν τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου του Όσλο για τρεις ώρες μετά τη θέαση drone.

«Αυτό που είδαμε την προηγούμενη νύχτα είναι η πιο σοβαρή επίθεση στις κρίσιμες υποδομές της Δανίας ως τώρα» είπε η Φρέντερικσεν σε δήλωση στα ΜΜΕ την Τρίτη. «Προφανώς δεν αποκλείουμε καμία επιλογή σε σχέση με το ποιος είναι από πίσω. Και είναι ξεκάθαρο πως αυτό ταιριάζει με τις εξελίξεις που έχουμε παρατηρήσει πρόσφατα με άλλες επιθέσεις με drones, παραβιάσεις εναερίου χώρου και επιθέσεις χάκερ σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια» πρόσθεσε.

Σε σχόλια στο DR, η Φρέντερικσεν αναφέρθηκε σε πρόσφατες φερόμενες ρωσικές εισβολές με drones στους εναέριους χώρους της Πολωνίας και της Ρουμανίας, καθώς στις αναφορές της Εσθονίας πως ρωσικά μαχητικά είχαν μπει στον εναέριο χώρο της την Παρασκευή. «Σίγουρα δεν μπορώ να αρνηθώ με κανέναν τρόπο πως είναι η Ρωσία» σημείωσε.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

