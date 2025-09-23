Ως «σημαντική απειλή δολιοφθοράς», χαρακτηρίζουν οι δανέζικες υπηρεσίες πληροφοριών την «εισβολή» drones αγνώστου προέλευσης που προκάλεσε το «κλείσιμο» του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης για τέσσερις ώρες. Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε λίγο αργότερα και στο Όσλο στη Νορβηγίας με αποτέλεσμα και εκεί να υπάρξουν και στα δύο εκτροπές και ακυρώσεις πτήσεων. Αν και υπήρξαν πολλές εικασίες πως η εισβολή μπορεί να προήλθε απο τη Ρωσία, οι αρχές δηλώνουν πως δεν έχουν επαρκή στοιχεία ενώ το Κρεμλίνο αρνείται κάθε εμπλοκλή.

«Αντιμετωπίζουμε στη Δανία μια σημαντική απειλή δολιοφθοράς. Ενδεχομένως δεν θα μας επιτεθούν, αλλά μας ασκούν πίεση για να δουν πώς αντιδράμε», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών (PET) Φλέμινγκ Ντρέγιερ.

Η αστυνομία ερευνά πολλά σενάρια για την προέλευση των drones, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου να εξαπολύθηκαν από πλοία, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν.

Η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει ανάρτηση στο X από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έγραψε, χωρίς να παράσχει αποδείξεις, ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την παραβίαση του εναέριου χώρου της Κοπεγχάγης. «Δεν μπορώ να πω τίποτα γι’ αυτό. Όχι επειδή δεν θέλω, αλλά επειδή απλώς δεν γνωρίζω», δήλωσε ο Γέσπερσεν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η δανική αστυνομία δήλωσε επίσης ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξαιτίας των οποίων έκλεισε το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, φαίνεται πως χειριζόταν «ένας ικανός χειριστής», προσθέτοντας ότι δεν έχουν εντοπισθεί ύποπτοι.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για κάποιον που θα αποκαλούσαμε ικανό χειριστή», δήλωσε Γενς Γέσπερσεν. «Είναι κάποιος ο οποίος έχει τις ικανότητες, τη βούληση και τα εργαλεία για να επιδειχθεί κατ’ αυτό τον τρόπο», δήλωσε ο Γέσπερσεν, προσθέτοντας ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πει κανείς αν τα επεισόδια στη Δανία και τη Νορβηγία συνδέονται.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε για τέσσερις ώρες, όταν δύο ή τρία μεγάλα drones εθεάθησαν να πετούν πολύ κοντά, δήλωσαν αξιωματούχοι, ενώ το αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε για τρεις ώρες αφού εθεάθησαν δύο drones, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας επαναλειτούργησε σήμερα στις 03:15 (τοπική ώρα, 04:15 ώρα Ελλάδας).

Ο Γέσπερσεν δήλωσε πως τα drones στη Δανία ήρθαν από διαφορετικές κατευθύνσεις αναβοσβήνοντας τα φώτα τους, πριν εξαφανισθούν έπειτα από ώρες.

Πτήσεις ανακατευθύνθηκαν προς άλλα αεροδρόμια ενώ προβλήματα στα αεροπορικά δρομολόγια αναμένονται και σήμερα μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

Οι δανικές και οι νορβηγικές αρχές εργάζονται μαζί σχετικά με τα επεισόδια αυτά, υπογράμμισε ο αστυνομικός αξιωματούχους Γιάκομπ Χάνσεν, διευκρινίζοντας ότι έχουν κινητοποιηθεί ο στρατός και οι υπηρεσίες πληροφοριών.

Ρωσία: Δεν έχουμε καμία εμπλοκή

Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι δεν είναι αναμιγμένη στις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

«Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Οι δανικές αρχές κατήγγειλαν σήμερα μια «σοβαρή επίθεση» εναντίον των υποδομών της χώρας, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να δηλώνει ότι «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να ευθύνεται η Ρωσία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης σήμερα ότι, αν η πυρηνική συμφωνία New Start αφεθεί να εκπνεύσει τον ερχόμενο Φεβρουάριο, δημιουργούνται κίνδυνοι για τη διεθνή ασφάλεια.

Στη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως η Ρωσία θα πρέπει να λάβει μέτρα, τα οποία δεν διευκρίνισε, αν οι ΗΠΑ δεν συμφωνήσουν να παραταθεί για ένα χρόνο η ισχύς της συνθήκης, όπως πρότεινε χθες, Δευτέρα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

