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Ο νεαρός νοσηλεύτηκε για επτά μήνες στο Μιλάνο, όπου υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και ειδικά προγράμματα αποκατάστασης.

Η ιατρική ομάδα συνέβαλε καθοριστικά στην ανάρρωσή του, ενισχύοντας τόσο τη μυϊκή του λειτουργία όσο και την ψυχολογία του.

Μετά το εξιτήριό του, ο 16χρονος επιδιώκει σταδιακά την επιστροφή στην καθημερινότητά του, αποφεύγοντας να αναλωθεί σε σκέψεις για τους υπεύθυνους του περιστατικού.

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Ο 16χρονος Λεονάρντο Μπόβε έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, γιατί υπέστη εγκαύματα στο 60% του σώματός του από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στο κλαμπ Le Constellation στο Κραν Μοντάνα της Ελβετίας, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς. Ο 16χρονος νοσηλεύτηκε για επτά μήνες, υποβλήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων και ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης και θεραπείες με λέιζερ.

Ο 16χρονος επιζών δεν το βάζει κάτω

«Είδα τη ζωή μου να χάνεται μέσα σε μια νύχτα και δεν θέλω να τη χάσω ξανά», λέει ο ανήλικος Ιταλός, που κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του και έχασε φίλους του, και πλέον προσπαθεί σταδιακά να επιστρέψει στην καθημερινότητά του.

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Στις 17 Ιουλίου ο νεαρός μαθητής πήρε εξιτήριο από το Κέντρο Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Niguarda στο Μιλάνο και επέστρεψε στο σπίτι του. Στη συνέχεια έκανε ακόμη ένα βήμα προς την επιστροφή στην καθημερινότητά του, καθώς βρέθηκε στις εξέδρες για να παρακολουθήσει αγώνα της αγαπημένης του ομάδας, της Ίντερ.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκατάστασή του, εκτός από την ιατρική φροντίδα, φαίνεται πως είχε και η προσέγγιση της ιατρικής ομάδας. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι γιατροί αναζήτησαν τρόπους ώστε ο 16χρονος να ενισχύσει σταδιακά τη μυϊκή του λειτουργία και παράλληλα να βελτιώσει την ψυχολογία του.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε, ο Μπόβε εμφανίζεται να παίζει ποδόσφαιρο μέσα στον θάλαμο του νοσοκομείου μαζί με μέλος της ιατρικής ομάδας. Στη διαδικασία συμμετέχει και ο διευθυντής του Κέντρου Εγκαυμάτων, δρ. Franz Wilhelm Baruffaldi Preis.

Leonardo Bove è stato dimesso dal Centro Ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano lo scorso 17 luglio, dopo sette mesi di ricovero. Il sedicenne è uno dei sopravvissuti al rogo del locale Le Constellation di Cran Montana, in Svizzera, in cui a Capodanno in cui sono morti 41… pic.twitter.com/CLCbnljW8P — Repubblica (@repubblica) August 25, 2026

Η «μπάλα» που χρησιμοποιούν στο βίντεο είναι στην πραγματικότητα ένα ιατρικό γάντι γεμάτο αέρα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της άσκησης.

Ο 16χρονος Λεονάρντο ήταν μεταξύ των Ιταλών που τραυματίστηκαν σοβαρά στη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι νέοι.

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💙 Leonardo Bove ha 16 anni e una forza enorme. Dopo Crans-Montana e mesi di cure, oggi è a casa. «Ho visto sfuggire la mia vita una notte e non voglio più perderla». Ora chiede solo una cosa: che chi aveva responsabilità se le assuma. E di tornare a vivere. pic.twitter.com/wSHgUVtUUa — Lara Magoni (@LaraMagoni) August 26, 2026

Τι είπε για τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ

Ο 16χρονος μίλησε επίσης και για τους Ζακ και την Τζέσικα Μορέτι, ιδιοκτήτες του Constellation, οι οποίοι βρίσκονται υπό έρευνα για την πυρκαγιά.

«Για τους Μορέτι δεν σκέφτομαι τίποτα, δεν με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει μόνο η ζωή μου. Λέω μόνο ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Είναι ένας ενήλικος άνδρας και μία ενήλικη γυναίκα. Ανέλαβαν την ευθύνη να ανοίξουν ένα μαγαζί, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και για όσα συνέβησαν».

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Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει ποτέ ξανά στο Κραν Μοντανά. «Θέλω να το διαγράψω από τη ζωή μου», ανέφερε.