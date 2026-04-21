Ο 19χρονος Ταχίρις Ντος Σάντος, λίγους μήνες μετά τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, υπογράφοντας το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη γαλλική ομάδα Μετς.

Ο Ντος Σάντος, παρά τις δραματικές στιγμές πανικού κατά τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά, βοήθησε αρκετούς ανθρώπους να απομακρυνθούν από τον χώρο, ενώ ο ίδιος υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στη Γερμανία για εξειδικευμένη θεραπεία. Η ομάδα του στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του.

Μόλις τέσσερις μήνες αργότερα, ο 19χρονος στόπερ επέστρεψε στις προπονήσεις και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Μετς. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η ανάρτηση του συλλόγου, που συνέδεσε τη νοσηλεία του με τη στιγμή της υπογραφής, συγκινώντας τους φιλάθλους.

Ο Ντος Σάντος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση πριν από λίγες ημέρες, αγωνιζόμενος με τη δεύτερη ομάδα της Μετς το Σάββατο 11 Απριλίου στον εντός έδρας αγώνα με την FC Μπαλάν.

Ο ίδιος μετά την υπογραφή του συμβολαίου δήλωσε «Αυτή η στιγμή έχει ακόμη πιο ξεχωριστή σημασία για μένα μετά τους δύσκολους μήνες που πέρασα στο νοσοκομείο. Αυτή η εμπειρία με έκανε πιο δυνατό».