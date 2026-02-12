Αρκετοί ήταν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τα παιδιά τους στην φονική πυρκαγιά του Κραν Μοντανά, την Πρωτοχρονιά, που συγκεντώθηκαν έξω από την εισαγγελία της Σιόν και περίμεναν τους ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου Le Constellation για να τους προπηλακίσουν.

Πιο συγκεκριμένα, όταν οι Ζακ και Τζέσικα Μορέτι έφτασαν στο κτίριο της εισαγγελίας, ακριβώς απ’ έξω στέκονταν δεκάδες συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι τους περίμεναν με άγριες διαθέσεις, φορώντας ρούχα με τυπωμένες τις φωτογραφίες των δικών τους ανθρώπων.

Advertisement

Advertisement

Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον τόπο του ρεπορτάζ, κάνουν λόγο για ελλιπή μέτρα αστυνόμευσης κατά την διάρκεια της μεγάλης έντασης. Μόλις οι συγγενείς είδαν τους Μορέτι να κατευθύνονται προς την μεριά τους, όρμησαν πάνω τους, τους πίεσαν στον τοίχο και τους έβριζαν, ενώ ένας γονιός φώναζε κλαίγοντας: «Σκότωσες τον γιο μου, σκότωσες 40 ανθρώπους, θα πληρώσεις για αυτό».

🇨🇭🔥 Des familles de victimes de l’incendie de Crans-Montana, complètement dévastées, ont confronté les Moretti devant le Ministère public à Sion (VS). (Blick) pic.twitter.com/IE4RJ0GTR9 February 12, 2026

Η 40χρονη ιδιοκτήτρια, Τζέσικα Μορέτι, εμφανίστηκε δακρυσμένη, ενώ ο 17χρονος αδελφός ενός θύματος φέρεται να προσπάθησε να την κλωτσήσει, αφού πρώτα της ζήτησε να τον κοιτάξει στα μάτια. Στο σημείο βρέθηκαν και τα μικρότερα αδέλφια του 17χρονου που απαίτησαν από την Μορέτι να ζητήσει συγνώμη επειδή κατέστρεψε ολόκληρες οικογένειες.

Υπενθυμίζεται ότι στην τραγωδία στο Κραν Μοντανά, σκοτώθηκαν 41 άνθρωποι ηλικίας από 14 έως 39 ετών περιλαμβάνοντας 23 Ελβετούς και 18 αλλοδαπούς (οκτώ Γάλλους μεταξύ των οποίων μια Γαλλοισραηλινοβρετανή, έξι Ιταλοί, μεταξύ των οποίων ένας υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μία Βελγίδα, μία Πορτογαλίδα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος).

Η ποινική έρευνα έχει επίσης στο στόχαστρο από την Τετάρτη δύο αξιωματούχους ασφαλείας της κοινότητας του Κραν-Μοντανά, που παραδέχθηκε ότι είχε παραλείψει να κάνει ελέγχους ασφαλείας και πυρκαγιάς στο μπαρ από το 2019, ενώ αυτοί θα έπρεπε να είναι ετήσιοι.