Μπορεί ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά να βγήκε από τη φυλακή λόγω μη επαρκών στοιχείων, όμως νέα στοιχεία πέφτουν βροχή από μαρτυρίες για την φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς που στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους και άφησε πίσω της 115 τραυματίες.

Μετά από πρωτοβουλία του δικηγόρου Ρομέν Ζορντάν, ο οποίος εκπροσωπεί ορισμένες από τις οικογένειες των θυμάτων, δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα crans.merkt.ch στην οποία δημοσιεύονται μαρτυρίες, καταγγελίες, φωτογραφίες κι άλλο υλικό που αφορά τόσο τη μοιραία νύχτα όσο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούσε για χρόνια το μπαρ.

Στόχος της πλατφόρμας είναι η συγκέντρωση χρήσιμου υλικού που θα παραδοθεί στις αρχές με σκοπό την διευκόλυνση της έρευνας. Όμως όπως φαίνεται, τα στοιχεία ενόχλησαν τους ιδιοκτήτες του Le Constellation, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, οι οποίοι επιχείρησαν ανεπιτυχώς να κλείσουν άμεσα την ιστοσελίδα. Σύμφωνα με το ελβετικό δίκτυο Leman Bleu, η νομική ενέργεια απορρίφθηκε από την εισαγγελία του καντονιού Βαλέ με αποτέλεσμα η ιστοσελίδα, να παραμένει ενεργή.

Στην πλατφόρμα επισημαίνεται επίσης, ότι όποιος διαθέτει στοιχεία που ενδέχεται να είναι κρίσιμα για την υπόθεση οφείλει να διατηρεί τα πρωτότυπα δεδομένα και να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές, επικοινωνώντας με την αστυνομία ή την εισαγγελία.

Σοβαρές μαρτυρίες επιζώντων κατά των ιδιοκτητών

Οι γάλλοι ιδιοκτήτες θέλησαν να φιμώσουν την ιστοσελίδα κι όσους μέσα από αυτήν καταθέτουν τις μαρτυρίες τους, ανάμεσά τους και επιζώντες με σοβαρά εγκαύματα, οι οποίοι αφού ξεπέρασαν τον κίνδυνο, μιλούν για όσα έγιναν μέσα στο μπαρ και στρέφονται ανοιχτά κατά των ιδιοκτητών.

Ανάμεσά τους ο Γκαστόν Τ., Γάλλος υπήκοος και μπάρμαν του κλαμπ, ο οποίος μίλησε για εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί λίγο πριν από την πυρκαγιά και για σοβαρές ελλείψεις στη διαχείριση της ασφάλειας.

«Είναι παράλογο να ρίχνουν τις ευθύνες σε εμάς τους εργαζομένους», δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM. «Κανείς δεν μας εξήγησε τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αν υπήρχαν πυροσβεστήρες ή έξοδοι κινδύνου. Για λόγους οικονομίας, γίνονταν εργασίες “κάν’ το μόνος σου”, χωρίς καμία μέριμνα για τους κινδύνους. Είναι οδυνηρό να βλέπεις ότι τώρα οι Μορέτι δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους».

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο μπαρ πριν από την τραγωδία, με τον διοικητή της Πυροσβεστικής, Νταβίντ Βοκά, να έχει ήδη κληθεί να δώσει διευκρινίσεις για τους ελέγχους που είχαν διενεργηθεί στο Le Constellation πριν από την πυρκαγιά. Κατά τις ανακρίσεις πάντως, το όνομά του φέρεται να αναφέρθηκε από τους ίδιους τους Μορέτι.

Ποιος προστατεύει τους Μορέτι;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αποκάλυψη, που περιλαμβάνεται στην δικογραφία των εισαγγελικών αρχών, για ένα παλαιότερο περιστατικό το 2020, όταν ο Ζακ Μορέτι είχε καταδικαστεί με πρόστιμο 300 ελβετικών φράγκων, επιεδή μια 17χρονη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα βότκας εντός του Le Constellation.

Στην Ελβετία, η νομοθεσία απαγορεύει την πώληση σκληρών αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους και περιορίζει την πρόσβαση σε νυχτερινά κέντρα μετά τις 22:00. Ένα πλαίσιο που, σύμφωνα με όσους κατηγορούν τους ιδιοκτήτες, συνθέτει ένα ευρύτερο μοντέλο λειτουργίας του καταστήματος, με ανηλίκους, αλκοόλ και ανεπαρκείς ελέγχους.