Σαράντα ημέρες μετά τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, συγγενείς και φίλοι της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, που έχασε τη ζωή της εκεί συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να τελέσουν μνημόσυνο στη μνήμη της, σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση.

Με λευκά τριαντάφυλλα, κεράκια και προσευχές, άνθρωποι από την Ελλάδα αλλά και την Ελβετία τίμησαν τη μνήμη της αδικοχαμένης έφηβης. Ο πόνος για τους γονείς, τα αδέλφια και τη γιαγιά της παραμένει αβάσταχτος.

«Η Αλίκη ήταν τέλεια… 15 χρονών, το καλύτερο κορίτσι. Όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι ξεχωριστά… κρίμα», δήλωσε ο πατέρας της στον τηλεοπτικό σταθμό Star, με φωνή σπασμένη από την θλίψη. Η Αλίκη είχε όνειρα και σχέδια, όλα όμως έγιναν στάχτη στο φλεγόμενο μπαρ, ενώ ο αδελφός της Ρομέν κατάφερε να σωθεί.

Στη φονική πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους πάνω από 40 νεαρά άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 115. Η οικογένεια της Αλίκης παρακολουθεί στενά τη δικαστική έρευνα, αναζητώντας δικαίωση.

Συμβολικά, οι γονείς και τα αδέλφια της έδωσαν το όνομά της σε ένα αστέρι, ώστε κάθε φορά που σηκώνουν το βλέμμα τους στον ουρανό να την θυμούνται και να κρατούν ζωντανές τις αναμνήσεις της.