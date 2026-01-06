Αβάσταχτος είναι ο πόνος, καθώς μοναδική παρηγοριά για την οικογένεια της 15χρονης Αλίκης που πέθανε στη φωτιά στο Κραν Μοντανά, είναι οι αναμνήσεις που τους χαρίζουν λίγες στιγμές ανακούφισης.

Η ανήλικη έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Με την επιθυμία να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της, οι γονείς και ο αδελφός της αποφάσισαν να δώσουν το όνομά της σε ένα αστέρι.

Με αυτή την ιδιαίτερη και βαθιά συμβολική κίνηση, η οικογένεια θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στην Αλίκη. Παρότι δεν βρίσκεται πια κοντά τους, γνωρίζουν πως κάθε φορά που θα σηκώνουν το βλέμμα τους στον ουρανό και θα αντικρίζουν το αστέρι που φέρει το όνομά της, θα νιώθουν την παρουσία της. Οι δικοί της άνθρωποι δεν έχουν ακόμη καταφέρει να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας που τους βρήκε, όταν η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα στο μοιραίο μπαρ της Ελβετίας, προκαλώντας τον θάνατο 40 ανθρώπων, ανάμεσά τους και της Αλίκης.

Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αδελφός της, μοιράστηκε το πιστοποιητικό ονοματοδοσίας του αστεριού. Όπως προκύπτει από τα αναγραφόμενα στοιχεία, η καταχώριση έγινε την 1η Ιανουαρίου 2026 και συνοδεύεται από συγκεκριμένες αστρονομικές συντεταγμένες.

Ιδιαίτερα τραγικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι η σορός της 15χρονης ταυτοποιήθηκε τρεις ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης για την ονοματοδοσία του αστεριού. Η οικογένεια, ωστόσο, γνώριζε από πολύ νωρίς πως δεν υπήρχε καμία ελπίδα να σωθεί η Αλίκη.