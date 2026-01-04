Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε άλλους 16 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά που προκάλεσε το θάνατο 40 ανθρώπων σε μια από τις χειρότερες καταστροφές στην πρόσφατη ελβετική ιστορία.

Σ’ αυτούς που έχουν πλέον ταυτοποιηθεί περιλαμβάνονται 10 Ελβετοί (τέσσερις γυναίκες και έξι άνδρες) ηλικίας 14 ως 31 ετών, δύο 16χρονοι Ιταλοί, ένας 16χρονος με διπλή υπηκοότητα Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ένας 18χρονος Ρουμάνος, ένας 39χρονος Γάλλος και ένας 18χρονος Τούρκος, ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού Βαλέ. Δεν έκανε γνωστά ονόματα.

Η αστυνομία έχει πλέον ταυτοποιήσει 24 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που σημειώθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν-Μοντανά, στη νότια Ελβετία. Οι οκτώ που είχαν ταυτοποιηθεί προηγουμένως ήταν Ελβετοί.

Αυτή τη στιγμή, δεκάδες συγκεντρωμένοι στην εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου, προσεύχονται με βουβό πόνο.

«Το σενάριο που απομένει για πολλούς είναι να εντοπιστεί σε κάποιο νοσοκομείο το αγαπημένο τους πρόσωπο έστω με βαριά εγκαύματα ή ακόμη και να βρεθεί η σορός σε νεκροτομείο», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι έξι τραυματίες δεν έχουν αναγνωριστεί και όλοι ελπίζουν ότι επιβίωσαν έστω με βαριά εγκαύματα οι δικοί τους άνθρωποι.