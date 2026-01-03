Η στιγμή ακριβώς που παίρνει φωτιά η οροφή του μπαρ στο Κραν Μοντανά - Πηγή: στιγμιότυπο από ερασιτεχνικό βίντεο

Σε βαθύ σοκ βρίσκεται η διεθνής κοινότητα μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στο μπαρ La Constellation το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς στο ελβετικό χειμερινό θέρετρο Κραν Μοντανά. Η τραγωδία, που σημειώθηκε εν μέσω εορτασμών, κόστισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 115 τραυματίες δίνουν μάχη στα νοσοκομεία.

Οι εικόνες χάους και απόγνωσης, καθώς και οι μαρτυρίες επιζώντων, συγκλονίζουν, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος και τα ενδεχόμενα κενά ασφαλείας. Η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί με θλίψη τις εξελίξεις.

«Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε»

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες στο Reuters νεαρών που την ώρα που ξεκίνησε η μοιραία, όπως αποδείχθηκε, φωτιά βρίσκονταν μέσα στο κέντρο διασκέδασης και συγκεκριμένα στο υπόγειό του, όπου φέρεται να υπήρξαν οι περισσότεροι θάνατοι και τραυματισμοί.

«Νομίζαμε ότι ήταν αστείο, ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό», είπε ένας 17χρονος που βρισκόταν στο υπόγειο. Μέσα σε δευτερόλεπτα, όμως, ο χώρος γέμισε πυκνό μαύρο καπνό και ξέσπασε πανικός. «Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε», περιέγραψε.



«Όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα», λέει μια 19χρονη κοπέλα. «Ήταν ο απόλυτος πανικός. Ξαφνικά, άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν και να ποδοπατούν ο ένας τον άλλον. Υπήρξε πάρα πολύς κόσμος και μια πολύ μικρή έξοδος για να μπορέσει κανείς να ξεφύγει», προσθέτει η ίδια.



«Είδα μια φίλη μου, και μετά είδαμε τη φωτιά, και ξαναπήγαμε κατευθείαν πάνω», δήλωσε μια άλλη νεαρή που κατάφερε τελευταία στιγμή να ξεφύγει. «Τα πρώτα σκαλιά είναι αρκετά εύκολα να τα περάσει κανείς, αφού είναι φαρδιά», είπε. «Αλλά μετά από αυτό, υπάρχει η μικρή πόρτα όπου όλοι έσπρωχναν, και έτσι όλοι πέσαμε. Ήμασταν στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Κάποιοι καιγόντουσαν, και κάποιοι ήταν νεκροί δίπλα μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ένας 22χρονος θαμώνας είπε ότι είδε διπλά του ανθρώπους καμένους, χωρίς μαλλιά και ρούχα από τις φλόγες.

Μάλιστα, κάποιοι επισήμαναν ότι πολλοί ήταν αυτοί που σώθηκαν κυριολεκτικά τελευταία στιγμή, καθώς λόγω του ότι το μαγαζί ήταν πλήρες δεν μπόρεσαν να βρουν τραπέζι χωρίς να έχουν κάνει κράτηση και έφυγαν.

Πατέρας 16χρονου θύματος από την Ιταλία: «Τώρα η κόρη μου δεν υπάρχει πια»

Η Κιάρα Κοστάντσο, 16 ετών, ανάμεσα στα θύματα της φωτιάς στο κλαμπ Le Constellation στο Crans-Montana. Ο πατέρας της, Αντρέα Κοστάντσο, πρώην στέλεχος φαρμακευτικής βιομηχανίας, σε απόγνωση δήλωσε στην Corriere della Sera «Μόλις έλαβα το τηλεφώνημα που δεν θα έπρεπε ποτέ να δεχτεί ένας πατέρας. Ένας βουβός, ανείπωτος πόνος: η αγαπημένη μου Κιάρα δεν υπάρχει πια».

«Παρότι οι ώρες που περνούσαν μας άφηναν μια ελπίδα, μέχρι την τελευταία στιγμή πιστεύαμε ότι η Κιάρα θα ήταν ανάμεσα στους τραυματίες που νοσηλεύονταν αλλά δεν είχαν ακόμη αναγνωριστεί», συνεχίζει ο πατέρας της. «Ύστερα, χωρίς προειδοποίηση, ο κόσμος σου καταρρέει. Δεν είσαι ποτέ έτοιμος. Είναι αφύσικο ένας πατέρας να χάνει την κόρη του».

Τη νύχτα της πυρκαγιάς η Κιάρα βρισκόταν στο Crans-Montana με τη μητέρα της, στο οικογενειακό τους σπίτι. «Διάλεξαν το Le Constellation τυχαία, επειδή αλλού δεν υπήρχε χώρος. Πήγε με φίλους που την αγαπούσαν πολύ, και για το χιούμορ και την αυτοειρωνεία της». Τίποτα, εξηγεί ο πατέρας της, δεν προμήνυε κίνδυνο.

Η Κιάρα Κονστάντσο, θύμα της φωτιάς στο Κραν Μοντανά

«Δεν ήταν άγνωστο μέρος για την παρέα τους, είχαν ξαναπάει. Και η κόρη μου δεν θα δεχόταν ποτέ να πάει σε χώρο που δεν θεωρούσε ασφαλή. Ήταν κορίτσι με έντονο αίσθημα ευθύνης».

Η Κιάρα, μαθήτρια του επιστημονικού λυκείου Moreschi στο Μιλάνο, ήταν «η πιο ξεχωριστή που πάτησε ποτέ στη Γη» σύμφωνα με τον πατέρα της. «Διέπρεπε σε ό,τι έκανε, στο σχολείο και στον αθλητισμό. Ήταν εξαιρετική στην ενόργανη γυμναστική, σκιέρ άψογη, αγαπούσε τη φύση και μιλούσε αγγλικά σαν μητρική γλώσσα. Είχε τεράστια περιέργεια και φυσική πειθαρχία. Τα πήγαινε εξαιρετικά με τα τρία αδέλφια της και ποτέ δεν μας δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα. Είχε τη χαρά της ζωής, χαμογελούσε συχνά.»

Προχωρά η ταυτοποίηση των σορών

Οι αρχές της Ελβετίας ανακοίνωσαν ότι οι πρώτοι 4 θάνατοι από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation την πρωτοχρονιά είναι δύο Ελβετίδες, ηλικίας 21 και 16 ετών, και δύο Ελβετοί, 18 και 16 ετών.

Οι οικογένειες των συνολικά 40 θυμάτων ζουν στιγμές αγωνίας, καθώς δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει καμία πληροφορία τις τελευταίες ημέρες.

Ιταλοί και Γάλλοι εγκληματολόγοι βρίσκονται στο μακάβριο υπόγειο του Constellation συμμετέχοντας στην προσπάθεια ταυτοποίησης υπολειμμάτων σορών, ενώ οι οικογένειες των εφήβων από 15 ετών που αγνοούνται παραμένουν στο σημείο περιμένοντας ένα νέο για τους δικούς τους ανθρώπους.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλούν για το πολύ μία ταυτοποίηση θύματος ως τώρα, ενώ οι ελβετικές αρχές έχουν δηλώσει ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες, για να αναγνωριστούν τα θύματα της πυρκαγιάς. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 113 από τους τραυματίες έχουν αναγνωριστεί, με τις αρχές να εξακολουθούν να εργάζονται για την αναγνώριση των άλλων έξι.

🚨🚨Cette nouvelle vidéo du drame de #CranMontana est totalement sidérante !!

Le plafond brûle pendant que les jeunes continuent ,de danser, de filmer , TOTALEMENT INCONSCIENT DU DANGER QUI LES FRAPPE ⚠️ 😨😨pic.twitter.com/vNBujXKTKA — GDams (@Gdams70) January 2, 2026

Επιπλέον, στην πρώτη ενημέρωση Τύπου στην οποία προέβησαν οι αρχές του Βαλέ, προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδεχομένως θα αυξηθεί καθώς ως και 80 από τους τραυματίες φέρουν εγκαύματα που απειλούν τη ζωή τους.

Γνώριμος των Αρχών ο ιδιοκτήτης του μπαρ – Είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για μαστροπεία και απαγωγή

Γνώριμος των γαλλικών Αρχών για παλιότερες υποθέσεις μαστροπείας, απάτης και απαγωγής φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του μπαρ όπου συνέβη η τραγωδία στο Κραν Μοντανά.

Ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα, το ζευγάρι Γάλλων που διαχειρίζονται το μπαρ Le Constellation, όπου συνέβη η τραγωδία, κατέθεσαν χθες στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Le Parisien, o Μορέτι, με καταγωγή από την Κορσική, είναι γνωστός στη γαλλική δικαιοσύνη για παλαιότερες υποθέσεις πορνείας, ενώ είχε φυλακιστεί πριν 20 χρόνια για υπόθεση απάτης, απαγωγής και παράνομης κράτησης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το γαλλικό μέσο, δεν συνδέεται πλέον με οργανωμένο έγκλημα.

Σε δηλώσεις του στα ελβετικά ΜΜΕ, ο Μορέτι τόνισε ότι το μπαρ είχε ελεγχθεί «τρεις φορές σε δέκα χρόνια» και ότι οι εργασίες είχαν γίνει «σύμφωνα με τους κανονισμούς», πράγματα που θα ερευνηθούν από τις αρχές για την πολύνεκρη τραγωδία.

Το «Le Constellation» είχε μετατραπεί από το ζεύγος Μορέτι το 2015 από ένα παλιό και παραμελημένο μπαρ σε νυχτερινό στέκι χωρητικότητας έως 300 ατόμων.

Το ζεύγος Μορέτι είναι γνωστό στην περιοχή και για άλλα δύο εστιατόρια, το «Senso» το οποίο βρίσκεται επίσης στο Κραν Μοντανά και το «Le Vieux Chalet» στο Λενς.

Το βράδυ της τραγωδίας, ο Ζακ βρισκόταν σε ένα από αυτά τα δύο καταστήματα, ενώ η Τζέσικα ήταν παρούσα στο Constellation, από όπου κατάφερε να βγει ζωντανή.

Πατέρας – ήρωας έσωσε δέκα νέους με γυμνά χέρια

Συγκλονίζει η μαρτυρία ενός 55χρονου πατέρα από το Κραν Μοντανά, ο οποίος, αφού διαπίστωσε ότι η 17χρονη κόρη του είχε σωθεί από τη φονική πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο Constellation, ρίχτηκε στη μάχη για να βοηθήσει και άλλα παιδιά να βγουν ζωντανά. Ο ίδιος νοσηλεύεται στη Σιόν με σοβαρή εισπνοή καπνού, περιγράφοντας λεπτό προς λεπτό την κόλαση που εκτυλίχθηκε λίγο μετά τη 1.20 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Όπως αναφέρει, οι φλόγες και ο πυκνός, μαύρος καπνός κατέκλυσαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά τον χώρο, καταναλώνοντας όλο το οξυγόνο και μετατρέποντας το κτίριο σε παγίδα. Αφού βρήκε την κόρη του σε κατάσταση σοκ, να περιμένει τον βαριά τραυματισμένο φίλο της, κατάλαβε ότι έπρεπε να δράσει. Μαζί με έναν άγνωστο έσπασαν μια κλειδωμένη πίσω πόρτα, πίσω από την οποία βρίσκονταν εγκλωβισμένοι νέοι άνθρωποι.

Με γυμνά χέρια, χωρίς εξοπλισμό και με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, έβγαλαν έξω όσους μπορούσαν, κυρίως ανήλικους, πολλούς με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Παρά τη φρίκη, ο πατέρας τονίζει ότι είδε και απίστευτη αλληλεγγύη, με τα γύρω καταστήματα να μετατρέπονται σε πρόχειρα σημεία βοήθειας. Για τον ίδιο, η Πρωτοχρονιά τελείωσε μπροστά σε μια πόρτα που δεν άνοιγε και σε φωνές που ζητούσαν βοήθεια.

Σπαρακτικά μηνύματα συγγενών και φίλων

Ανείπωτος ο πόνος ενός πατέρα που περιμένει νέα από τον γιο του ο οποίος βρισκόταν μέσα στο μπαρ. Ο ίδιος όπως και πολλοί άλλοι συγγενείς και φίλοι αγνοουμένων δεν φεύγουν από το σημείο μέχρι να έχουν νεότερά τους. Δεν ξέρουν ακόμα αν οι δικοί τους άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ή αν έχουν χάσει τη ζωή τους.

Μια μητέρα συντετριμμένη απευθύνει έκκληση σε όλες τις κάμερες για τον γιο της που αναζητά. Ελπίζει να μάθει επιτέλους τι του έχει συμβεί. «Ακόμα κι αν είναι στο νοσοκομείο ή, είναι τρομερό αυτό που θα πω, ακόμα κι αν είναι στο νεκροτομείο πρέπει να είμαι δίπλα στο παιδί μου. Δεν πρέπει να είμαι εδώ, δεν χρησιμεύω σε τίποτα εδώ. Δεν μπορώ να περιμένω, δεν μπορώ.» δηλώνει με δάκρυα στα μάτια.

«Είμαι μαμά, θέλω να είμαι δίπλα στο παιδί μου, είτε είναι ζωντανό είτε νεκρό. Πρέπει να είμαι δίπλα του. Το έφερα στον κόσμο. Αν έχει φύγει, πρέπει να είμαι ξανά δίπλα του.»

Στα κοινωνικά δίκτυα όλο και περισσότερες οικογένειες κάνουν έκκληση για πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους, το παιδί τους, τον αδερφό τους, τον ξάδερφό τους.

Ο ομογενής από την Ελβετία, Ρομάν Καλλέργης, ψάχνει απεγνωσμένα την 15χρονη αδερφή του. «Έφτασε γύρω στη 1 η ώρα, και μετά στις 1:40 το πρωί πέρασα από μπροστά για να τη χαιρετήσω και είδα ότι είχε πιάσει φωτιά. Είδα ότι υπήρχε κόσμος, η αστυνομία δεν με άφησε να περάσω. Προσπάθησα όμως να περάσω αλλά με σταμάτησαν με τα σώματα. Επομένως, δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα και μετά προσπάθησα να τη βρω.»

Για κάποιους, η αβασταχτη αναμονή έλαβε τέλος. Ένας πατέρας μόλις πήγε στο νοσοκομείο να δει τον γιο του, που έχει εγκαύματα στο 40% του σώματός του. Τη νύχτα του δράματος, μπόρεσε να πάει στο μπαρ και να πάρει τον γιο του που βγήκε μέσα από τις φλόγες. Είδε το χάος που επικρατούσε. Ο γιος του τού είπε «Μπαμπά, πονάω. Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά, πονάνε τα χέρια μου. Ολωνών τα χέρια ήταν στην ίδια κατάσταση. Δυστυχώς τα κορίτσια ήταν σε χειρότερη κατάσταση γιατι φορούσαν φούστες και κολάν ενώ τα αγόρια φορούσαν τζιν που προστάτευαν τα πόδια τους.»

Στο τέλος της ημέρας, οι καμπάνες χτυπούσαν πένθιμα στην ελβετική πόλη προς τιμήν των θυμάτων της πυρκαγιάς. Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα μπροστά από το μπαρ όπου εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν από την ανάγκη τους να είναι μαζί και να δείξουν την αλληλεγγύη τους.

Μια έφηβη που έχασε φίλο της το μοιραίο βράδυ περιγράφει «Έχω 5 φίλους που είχαν έρθει εδώ για να γιορτάσουν τον καινούριο χρόνο. Συνήθιζαν να έρχονται σε αυτό το μπαρ και μέσα στην εβδομάδα και τα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές. Ένας από τους φίλους μου κατάφερε να βγει πριν οι φλόγες εξαπλωθούν σε όλο το μαγαζί. Ψάχνουμε όμως ακόμα έναν από τους φίλους μας που έχει εξαφανιστεί και ακόμα δεν έχουμε νέα του. Ούτε εμείς ούτε η οικογένειά του ξέρουμε αν είναι στο νοσοκομείο ή αν έχει πεθάνει.»

Συνεχίζει λέγοντας ότι απευθύνθηκαν κι εκείνοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρουν πληροφορίες. «Βάλαμε μια φωτογραφία του στο Ινσταγκραμ ελπίζοντας ότι κάποιος θα έχει νέα του ή απλώς κάποιο βίντεο. Μου έστειλαν ένα βίντεο με κάποιον που βγαίνει εντελώς καμμένος και μου είπαν ότι νομίζουν ότι είναι αυτός. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά γιατι ο άνθρωπος αυτός είναι τελείως παραμορφωμένος.» περιγράφει εμφανώς συγκλονισμένη.

NEW: Woman in the Swiss ski bar fire says she witnessed a miracle, says the flames completely avoided her friend, who sat down with a cross in his hand when he became trapped.



"A friend of mine couldn’t get out, and he just sat down and held his cross in his hand."



"The fire… pic.twitter.com/U0rUOBG8tB — Collin Rugg (@CollinRugg) January 2, 2026

Επιζώσα μιλά στην κάμερα για το πώς πιστεύει ότι η πίστη στον Θεό έσωσε την ίδια και τη φίλη της από τον θάνατο.

«Ο φίλος μου δεν μπορούσε να βγει, καθόταν απλώς στο πάτωμα κρατώντας τον Σταυρό του στα χέρια του, κι η φωτιά περνούσε από πάνω του. Η φωτιά ήταν παντού γύρω του αλλά όχι πάνω του. Επέζησε ευτυχώς. Κατάφερε να φύγει από ένα σπασμένο παράθυρο. Εγώ γι’αυτό υπάρχω ακόμη σήμερα. Γιατι ευχαρίστησα τον Θεό που με έσωσε.

Του ζήτησα να σώσει και τους φίλους μου που αγνοούνται. Είναι φριχτό. Μου λείπουν και δεν θέλω να χάσω άλλους ανθρώπους. Έχω ξαναχάσει ανθρώπους και δεν θέλω να μου ξανασυμβεί. Φοβήθηκα πολύ, φοβήθηκα για εμένα, για τη φίλη μου, για όλους τους ανθρώπους που ήταν μέσα.» λέει συντετριμμένη η νεαρή επιζώσα.

Στη λίστα των αγνοουμένων

Οι γονείς του 16χρονου Ελβετού υπηκόου Άρθουρ Μπρόνταρντ δηλώνουν ότι πήγαν στα νοσοκομεία στη Λωζάνη και στη Βέρνη, αλλά δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν. Φίλοι του βρέθηκαν με εγκαύματα άνω του 60%.

Ο αγνοούμενος Ιταλός υπήκοος είναι ο Achille Osvaldo Giovanni Barosi, 16 ετών, ο οποίος μπήκε στο μπαρ στις 01:30 τοπική ώρα την Πρωτοχρονιά για να πάρει το σακάκι και το τηλέφωνό του. Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι 6 πολίτες αγνοούνται, μεταξύ αυτών και ο Emanuele Galeppini, ο 16χρονος διεθνής παίκτης γκολφ.

Επίσης, μέλη της οικογένειας έχουν αναφέρει ότι αγνοείται η Emilie Pralong, 22 ετών. Ο παππούς της, Πιερ, περιέγραψε μια «αγωνιώδη» αναμονή για πληροφορίες, λέγοντας στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFMTV: «Πάντα ελπίζουμε – είμαστε γεμάτοι ελπίδα. Βοηθά να ξεπεράσουμε όποιες δυσκολίες».

Το «παζλ» των αιτίων της πυρκαγιάς έχει συμπληρωθεί

Σχεδόν ξεκάθαρο είναι, πλέον, το πώς ξέσπασε η φονική πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, καθώς νέες εικόνες και μαρτυρίες αποτυπώνουν τις κρίσιμες στιγμές λίγο πριν την καταστροφή.

Τα κομμάτια του παζλ για το πώς εκδηλώθηκε η φωτιά στο μπαρ Le Constellation αρχίζουν να συνδέονται, μέσα από φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που ήρθε στο φως τις τελευταίες ώρες. Οι εικόνες φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι η ανάφλεξη προκλήθηκε από πυροτεχνήματα σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία έφτασαν σε επικίνδυνη απόσταση από την οροφή του καταστήματος.

Η στιγμή ακριβώς που παίρνει φωτιά η οροφή του μπαρ στο Κραν Μοντανά – Πηγή: στιγμιότυπο από ερασιτεχνικό βίντεο

Σύμφωνα με υλικό που κυκλοφόρησε χθες, διακρίνεται καθαρά ότι οι σπινθήρες από τα πυροτεχνήματα προκάλεσαν φωτιά στη μόνωση της οροφής. Παράλληλα, αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στην ελβετική εφημερίδα Blick ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο: μια γυναίκα καθόταν στους ώμους μιας άλλης γυναίκας, η οποία –όπως εκτίμησε– ήταν σερβιτόρα του καταστήματος.

Λίγες ώρες αργότερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, εμφανίστηκε και η αντίστοιχη φωτογραφία. Σε αυτήν φαίνεται ένα άτομο που φορά μάσκα, ενώ στους ώμους του κάθεται μια γυναίκα με μαύρο κράνος, κρατώντας μπουκάλια σαμπάνιας με προσαρμοσμένα πυροτεχνήματα.

Νεότερη εικόνα, η οποία πλέον αποτυπώνει ολόκληρη τη σκηνή, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την έρευνα. Σε αυτήν, η γυναίκα με το κράνος πλησιάζει επικίνδυνα την οροφή με το μπουκάλι που εκτοξεύει σπινθήρες, στις 01:26 τα ξημερώματα. Την ίδια στιγμή, η οροφή φαίνεται να έχει ήδη αρχίσει να καίγεται.

Η ακριβής ώρα θεωρείται επιβεβαιωμένη, καθώς στο κάτω μέρος της ίδιας φωτογραφίας διακρίνεται ένα iPhone, η οθόνη του οποίου –αν και ελαφρώς θολή– δείχνει την ώρα 01:26. Σύμφωνα με τις αρχές, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε το σήμα για τη φωτιά τέσσερα λεπτά αργότερα, στις 01:30, σε άλλη μια απόδειξη του πόσο γρήγορα επεκτάθηκε η πυρκαγιά μέσα στον χώρο του μπαρ.