Η στιγμή ακριβώς που παίρνει φωτιά η οροφή του μπαρ στο Κραν Μοντανά - Πηγή: στιγμιότυπο από ερασιτεχνικό βίντεο

Το πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο μπαρ Le Constellation στο Βαλέ μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου ξέσπασε πυρκαγιά που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξαπλώθηκε σε όλο τον χώρο. Ο τραγικός απολογισμός είναι βαρύς: περίπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πάνω από 100 τραυματίστηκαν σοβαρά, με πολλούς από αυτούς να υποφέρουν από εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Καθώς περνούν οι ημέρες, έρχονται στο φως νέα στοιχεία για τα θύματα, μαζί με μαρτυρίες που αναδεικνύουν πράξεις γενναιότητας μέσα στο χάος και τον πανικό. Μία από αυτές αφορά τον Στέφαν Ι., 31 ετών, σερβικής καταγωγής, πορτιέρη του μπαρ, ο οποίος, σύμφωνα με σερβικά μέσα ενημέρωσης, έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει άλλους.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρεται, όταν ξέσπασε η φωτιά, ο Στέφαν κατάφερε αρχικά να βγάλει έξω και να προστατεύσει αρκετούς θαμώνες. Στη συνέχεια όμως επέστρεψε μέσα στο φλεγόμενο κτίριο για να βοηθήσει κι άλλους, μια απόφαση που αποδείχθηκε μοιραία, καθώς δεν κατάφερε να βγει ζωντανός.

Μέχρι την τελευταία στιγμή, η οικογένειά του παρέμενε με την ελπίδα ότι ο 31χρονος ήταν ζωντανός. Ο Στέφαν, ο οποίος ζούσε στην Ελβετία περίπου 20 χρόνια και είχε αποκτήσει την ελβετική υπηκοότητα, δεν είχε εντοπιστεί αμέσως μετά την πυρκαγιά. Το γεγονός ότι το κινητό του παρέμενε ενεργό και «προσβάσιμο» για κάποιο διάστημα μετά την καταστροφή, σύμφωνα με πληροφορίες, τροφοδότησε την ελπίδα των συγγενών του.

Η αυτοθυσία του επιβεβαιώνεται και από τη μαρτυρία μιας Γαλλίδας που κατάφερε να διαφύγει εγκαίρως από το μπαρ. Όπως περιέγραψε, ο 31χρονος Σέρβος «έπεσε» μέσα στον κίνδυνο χωρίς κανέναν δισταγμό για να προστατεύσει τους άλλους, δείχνοντας θάρρος μέσα στην πλήρη αναστάτωση που επικρατούσε.