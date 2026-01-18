Μια πρωτοποριακή θεραπεία με εργαστηριακά καλλιεργημένα δερματικά μοσχεύματα, τα οποία αναπτύσσονται από τα δικά τους κύτταρα, λαμβάνουν πλέον οι επιζώντες της φονικής πυρκαγιάς στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, που υπέστησαν εκτεταμένα εγκαύματα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς.

Η φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Ελβετίας στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους ενώ τραυμάτισε άλλους 119, από τους οποίους 80-100 άτομα υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, στο 60% του σώματός τους.

Personalized Skin Tissue Bioengineered on Demand



Cutiss automates its denovoSkin system, which can produce large skin grafts starting from postage-stamp-sized skin biopsies. Learn more: https://t.co/KXNK1UJxBK pic.twitter.com/3K4sLYr81y — Genetic Engineering & Biotechnology News (@GENbio) September 9, 2023

Το denovoSkin, η νέα θεραπεία που λαμβάνουν οι εγκαυματίες για καλύτερη επούλωση και αποκατάσταση, είναι ένα ζωντανό δερματικό μόσχευμα που καλλιεργείται στο εργαστήριο από μικρό δείγμα υγιούς δέρματος του ίδιου του ασθενούς.

Η τεχνολογία αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και εφαρμόζεται κλινικά από την εταιρεία Cutiss.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά μοσχεύματα, το denovoSkin είναι ελαστικό, αναπτύσσεται μαζί με τον ασθενή και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο απόρριψης και έντονων ουλών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα μέχρι σήμερα κλινικά δεδομένα δείχνουν ασφαλές κλείσιμο των τραυμάτων και καλύτερη ποιότητα επούλωσης.

Το 2017, η βιοτεχνολόγος Ντανιέλα Μαρίνο, μία εκ των ερευνητριών, συνίδρυσε την εταιρεία Cutiss με σκοπό την εφαρμογή της λύσης, γνωστής ως denovoSkin, στην κλινική πράξη.

«Αναπτύξαμε ένα ζωντανό μόσχευμα ανθρώπινου δερματικού ιστού, το οποίο καλλιεργείται στο εργαστήριο από ένα μικρό δείγμα δέρματος σε μέγεθος γραμματόσημου, που λαμβάνεται από τον ασθενή», δήλωσε η Μαρίνo, νυν διευθύνουσα σύμβουλος της Cutiss. «Το βασικό στοιχείο είναι ότι πρόκειται για ένα εξατομικευμένο μόσχευμα δύο στρωμάτων.

📢NEWS: clinical trials update for denovoSkin™



Recruitment has been completed for the Phase 2 study in reconstructive surgery!



For more details read our announcement: https://t.co/Ps7MuKksvG…#reconstructivesurgery #innovation #biotech #regenerativemedicine pic.twitter.com/EQw854PPmi — CUTISS (@Cutiss_AG) November 7, 2023

Μέχρι σήμερα, τα μακροχρόνια κλινικά δεδομένα τόσο σε εγκαύματα όσο και σε επανορθωτική χειρουργική, όπως η πλαστική χειρουργική, δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα μοσχεύματα κλείνουν με ασφάλεια τα τραύματα και διατηρούν το δέρμα υγιές, βελτιώνοντας την ποιότητα των ουλών σε σύγκριση με την τρέχουσα καθιερωμένη θεραπεία.» σημείωσε η Μαρίνο.

Η θεραπεία βρίσκεται πλέον σε κλινική δοκιμή Φάσης 3 σε 20 κέντρα εγκαυμάτων σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, αποτελώντας ένα κρίσιμο βήμα προς την ευρύτερη εφαρμογή της και δίνοντας ελπίδα στους επιζώντες της τραγωδίας.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ, InterestingEngineering)