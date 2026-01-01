Εκρηξη σε μπαρ στο Κραν-Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, σημειώθηκε λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

«Σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας», δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. «Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί», πρόσθεσε.

Bomb Blast in Switzerland’s Crans-Montana Kills Several During New Year Celebrations



– A bomb exploded in the famous luxury ski resort town of Crans-Montana, Switzerland, during New Year celebrations.



– Several people were killed, and many others were injured in the blast.… pic.twitter.com/5GWbXEw6VR — Ritam English (@english_ritam) January 1, 2026

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

‼️ [ 🇨🇭 SUISSE ]



🔸️ Plusieurs personnes ont été tuées et d’autres grièvement blessées dans l’explosion d’un bar à la station de ski de Crans-Montana. Les médias locaux évoquent des dizaines de blessés, mais aucun bilan provisoire n’a encore été communiqué. pic.twitter.com/kosiFRoO5J — Little Think Tank (@L_ThinkTank) January 1, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick η φωτιά μπορεί να προέκυψε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας. Πάνω από 100 άτομα βρίσκονταν στο μπαρ τη στιγμή της έκρηξης, αναφέρει το ελβετικό μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

(με πληροφορίες από BBC, Reuters)