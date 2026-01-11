Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, είπε την Κυριακή πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θέλουν να «σπείρουν χάος και αναταραχή» στο Ιράν μετά τον Πόλεμο των 12 Ημερών, διατάσσοντας «ταραχές» και κάλεσε τους Ιρανούς να λάβουν αποστάσεις από τους «ταραξίες και τρομοκράτες».

Ο Πεζεσκιάν είπε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τον λαό, είναι αποφασισμένη να λύσει τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών και ότι «τρομοκράτες» που συνδέονται με ξένες δυνάμεις σκοτώνουν αθώους, καίνε τζαμιά και επιτίθενται σε δημόσια περιουσία.

Το Ιράν προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή πως οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση εναντίον του θα έχει ως αποτέλεσμα την αντεπίθεση της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, εν μέσω των ευρείας κλίμακας διαδηλώσεων στη χώρα και της σκληρής καταστολής τους από τις δυνάμεις του ισλαμικού καθεστώτος.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ, μιλώντας την Κυριακή, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υπάρξει κάποιος «λάθος υπολογισμός»: «Να είμαστε ξεκάθαροι: Σε περίπτωση μιας επίθεσης στο Ιράν, οι κατεχόμενες περιοχές (το Ισραήλ) και όλες οι αμερικανικές βάσεις και πλοία θα είναι νόμιμοι στόχοι μας» είπε ο Καλιμπάφ, πρώην στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης.

Μια νέα αμερικανική επίθεση φαντάζει όλο και πιθανότερη, καθώς ο λεκτικός «πόλεμος» εντείνεται και οι αναφορές για όλο και περισσότερους νεκρούς στις διαδηλώσεις αυξάνονται. Η HRANA (Human Rights Activists News Agency) ανέφερε πως οι νεκροί που συνδέονται με τις διαδηλώσεις ανέρχονται στους 116, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν υπάρξει αναφορές και μαρτυρίες για εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες.

Το Ισραήλ είναι σε κατάσταση επιφυλακής για το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι θα μπορούσε να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, καλώντας την ιρανική ηγεσία να σταματήσει να χρησιμοποιεί βία κατά των διαδηλωτών. Το Σάββατο, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο ισραηλινή πηγή. Το Ισραήλ δεν έχει υποδείξει ότι σκοπεύει να συμμετέχει σε μια τέτοια επέμβαση, καθώς είναι σε εξέλιξη οι διαδηλώσεις στο Ιράν, και ενώ οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν στα ύψη μετά τον Πόλεμο των 12 Ημερών και τα πλήγματα κατά του ιρανικού πυρηνικού και πυραυλικού προγράμματος. Ο Νετανιάχου, μιλώντας στον Economist, δήλωσε ότι θα υπήρχαν φοβερές συνέπειες για το Ιράν αν επέλεγε να επιτεθεί στο Ισραήλ. Αναφερόμενος στις διαδηλώσεις, είπε «για οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε τι συμβαίνει εντός του Ιράν».

Στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι διαδηλωτές φάνηκαν να αψηφούν τη βίαιη καταστολή το βράδυ του Σαββάτου, βγαίνοντας ξανά στους δρόμους, με αναφορές για εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες τις τελευταίες τρεις ημέρες. Βίντεο και μαρτυρίες φαίνονται να δείχνουν ότι η κυβέρνηση κλιμακώνει την αντίδρασή της, συνεχίζοντας παράλληλα το μπλακάουτ στο Ίντερνετ. Ο γενικός εισαγγελέας της χώρας, Μοχάμαντ Μοβαχεντί Αζάντ, είπε το Σάββατο πως οποιοσδήποτε διαμαρτύρεται θα έπρεπε να θεωρηθεί «εχθρός του Θεού», ένα αδίκημα που επισύρει τη θανατική ποινή. Θεωρείται πως εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν συλληφθεί από τότε που άρχισαν οι διαδηλώσεις, πριν δύο εβδομάδες.

Ο λόγος αρχικά ήταν η άνοδος του πληθωρισμού, ωστόσο εξαπλώθηκαν σε πάνω από 100 πόλεις και χωριά ανά τη χώρα. Οι διαδηλωτές τώρα απαιτούν να φύγει ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ έχει χαρακτηρίσει τους διαδηλωτές «βάνδαλους» που θέλουν να ικανοποιήσουν τον Τραμπ. Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν «τρομοκράτες» για τις ταραχές και ορκίστηκαν να προστατέψουν το ισλαμικό καθεστώς.

Ο Τραμπ έγραψε στα social media το Σάββατο πως «το Ιράν βλέπει προς την Ελευθερία, ίσως όπως ποτέ ξανά στο παρελθόν. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν».

Με πληροφορίες από Reuters, BBC

