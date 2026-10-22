Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ αποκάλυψε ότι η αρχική διάγνωση για σκλήρυνση κατά πλάκας, την οποία είχε ανακοινώσει το 2021, ήταν τελικά λανθασμένη.

Παρά τη διαπίστωση αυτή, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται συνεχώς, προκαλώντας της έντονη συναισθηματική πίεση και αβεβαιότητα για το μέλλον.

Μετά από νοσηλεία τεσσάρων μηνών, η ίδια υποβάλλεται σε νέο κύκλο ιατρικών εξετάσεων προκειμένου να εντοπιστεί η πραγματική αιτία των συμπτωμάτων της.

Η ηθοποιός εξετάζει το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών κατά των γιατρών που προχώρησαν στην εσφαλμένη διάγνωση, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τη νέα πραγματικότητα της κατάστασής της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι η Κριστίνα Απλγκεϊτ μετά την αποκάλυψη πως δεν πάσχει τελικά από σκλήρυνση κατά πλάκας. Πηγή από το περιβάλλον της ηθοποιού ανέφερε πως ενώ χειροτερεύσει, δεν γνωρίζει τι πραγματικά της συμβαίνει και αυτό την έχει καταβάλλει πολύ συναισθηματικά.

Η 54χρονη ηθοποιός είχε αποκαλύψει το 2021 ότι είχε διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας και πέντε χρόνια μετά είπε ότι είχε λανθασμένη διάγνωση.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον της, το γεγονός αυτό έχει αφήσει την Άπλγκεϊτ συναισθηματικά διαλυμένη, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει συμπτώματα που επιδεινώνονται. «Ζει με αυτό 24 ώρες το 24ωρο, χειροτερεύει και τώρα δεν έχει καν όνομα για αυτό. Είναι φρικτό. Βρίσκεται σε καθοδική πορεία. Δεν είναι καθόλου καλά», ανέφερε η πηγή στην Daily Mail.

Η ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Λος Άντζελες στα τέλη Μαρτίου, καθώς πίστευε ότι αντιμετώπιζε μια εξαιρετικά επώδυνη έξαρση της σκλήρυνσης κατά πλάκας: «Ήταν εξαντλημένη, σχεδόν δεν μπορούσε να κινηθεί, ουσιαστικά ακινητοποιημένη. Και τότε έμαθε, απ’ όσο καταλαβαίνω, ότι δεν ήταν σκλήρυνση κατά πλάκας», εξήγησε η πηγή.

Η Άπλγκεϊτ πέρασε τέσσερις επώδυνους μήνες στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με την ίδιο πρόσωπο, φίλοι και συγγενείς την επισκέπτονταν καθημερινά μέχρι το εξιτήριό της στις 3 Αυγούστου: «Πήγε στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει την έξαρση. Κορτικοστεροειδή, πλάσμα, φυσικοθεραπεία. Πήγε έχοντας ένα σχέδιο για το πώς θα το διαχειριστούν και βγήκε με λιγότερες απαντήσεις, εντελώς αβέβαιη».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η ηθοποιός καλείται πλέον να διαχειριστεί τόσο την κατάσταση της υγείας της όσο και την ταυτότητά της ως ένθερμη υποστηρίκτρια των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας: «Υπήρχε φόβος, επειδή η σκλήρυνση κατά πλάκας είχε γίνει μεγάλο μέρος της δημόσιας εικόνας της. Και τώρα δεν είναι αυτό που έχει», είπε.

Η Άπλγκεϊτ αποκάλυψε τη λανθασμένη διάγνωσή της στο podcast «MeSsy» την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Μετά από χρόνια κατά τα οποία λάμβανε θεραπεία για αυτό που πίστευε ότι ήταν σκλήρυνση κατά πλάκας, οι γιατροί καλούνται τώρα να διαπιστώσουν τι προκαλεί στην πραγματικότητα τα συμπτώματά της και αν κάποια άγνωστη ασθένεια παρέμεινε χωρίς θεραπεία όλο αυτό το διάστημα.

Σύμφωνα με την πηγή, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έναν ακόμη δύσκολο γύρο ιατρικών εξετάσεων, που περιλαμβάνει αιματολογικές εξετάσεις, μαγνητικές τομογραφίες και επισκέψεις σε επιπλέον ειδικούς. «Αυτό που είπε στο podcast είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου σε σχέση με το πώς διαχειρίζεται την κατάσταση. Είναι τόσο αναστατωμένη, είναι απαίσιο», δήλωσε η πηγή.

Advertisement

Η ηθοποιός έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον των γιατρών που έκαναν την αρχική διάγνωση:

«Έχει σκεφτεί να μηνύσει τους γιατρούς που έκαναν τη λανθασμένη διάγνωση, αλλά πραγματικά ποιο το νόημα; Θα ήταν μόνο για να μην συμβεί σε κάποιον άλλον και αυτό είναι πολύ μεγάλο βάρος για να το αναλάβει αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή η βασική της προτεραιότητα», είπε η πρώτη πηγή.

Την ίδια ώρα, η πηγή υποστήριξε ότι η Άπλγκεϊτ αποφεύγει σκόπιμα τα σχόλια στο διαδίκτυο σχετικά με την άγνωστη μέχρι στιγμής πάθησή της, ιδιαίτερα τις ανεπιθύμητες ιατρικές συμβουλές και τις εικασίες για το τι μπορεί να συμβαίνει.

Advertisement