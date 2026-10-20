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Η ηθοποιός εξέφρασε την έντονη συναισθηματική της φόρτιση, καθώς η κατάσταση της υγείας της δεν παρουσίασε καμία βελτίωση μετά την ανατροπή της διάγνωσης.

Η ίδια αδυνατεί να μετακινηθεί χωρίς βοήθημα και αναγκάστηκε να διακόψει την καριέρα της λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Η Άπλγκεϊτ παραμένει σε κατάσταση σοκ και αναζητά πλέον νέες ιατρικές απαντήσεις για τα συμπτώματα που ταλαιπωρούν τη ζωή της εδώ και χρόνια.

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Τη λανθασμένη διάγνωση που είχε λάβει στις αρχές του 2021, όταν οι γιατροί πίστευαν ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, εξηγώντας πως η αλήθεια που έμαθε τελικά δεν της έφερε την ανακούφιση που θα περίμενε.

Η 54χρονη ηθοποιός, σε νέο επεισόδιο του podcast της «MeSsy», περιέγραψε αναλυτικά τη στιγμή που ενημερώθηκε από τον γιατρό της, σημειώνοντας πως η ανακοίνωση δεν την ανακούφισε: «Ήρθε στο δωμάτιό μου και μου είπε “Συγχαρητήρια, δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας”. Κι εγώ ήμουν σε φάση… δεν χάρηκα καθόλου. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν τόσο χαρούμενοι», είπε.

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Και προσπαθώντας να κρύψει τη συγκίνηση και τη συναισθηματική της φόρτιση, συμπλήρωσε πως η κατάσταση της υγείας της από το 2021 δεν έχει παρουσιάσει βελτίωση, γεγονός που την κάνει να αναρωτιέται τι της συμβαίνει στην πραγματικότητα: «Δεν γίνεται να έχεις λάβει λάθος διάγνωση και ξαφνικά να είμαι καλύτερα. Δεν έγινα καλύτερα. Αν μη τι άλλο, έγινα χειρότερα. Οπότε βρίσκομαι πάλι στο σημείο μηδέν, χωρίς να ξέρω τι μου συμβαίνει. Και τώρα θα πρέπει να γίνει μια διαδικτυακή έρευνα, στην οποία θα εμπλακούν οι γιατροί μου, προκειμένου να καταλάβουν τι συνέβαινε από το 2021 και γιατί συνέβη όλο αυτό», ανέφερε.

«Δεν συνέβη κανένα μαγικό πράγμα όταν μου είπε “δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας”»

Η Άπλγκεϊτ τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και μπαστούνι για να μπορεί να μετακινηθεί, με αποτέλεσμα να έχει αφήσει πίσω της την καριέρα της στην υποκριτική: «Έχω περάσει μια πολύ μεγάλη κατάθλιψη εξαιτίας όλου αυτού. Αλλά τα έχασα όλα. Έχασα τη δουλειά μου. Έχασα… Συγγνώμη. Τι λες σε κάποιον που ζει με αυτό εδώ και έξι χρόνια; Θεέ μου, λυπάμαι τόσο πολύ… γιατί σταμάτησε τη ζωή μου. Εξακολουθώ να χρειάζομαι αναπηρικό αμαξίδιο όταν πηγαίνω στο ιατρείο. Δεν μπορώ να περπατήσω από το αυτοκίνητο μέχρι το δωμάτιο. Εξακολουθώ να ζω μέσα σε όλο αυτό. Δεν συνέβη κανένα μαγικό πράγμα όταν μου είπε “δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας”. Τίποτα μαγικό δεν συνέβη».

«Είναι περίεργο, γιατί νιώθω ότι απογοήτευσα τους πάντες. Είναι ένα παράξενο συναίσθημα, γιατί γίναμε – εσύ κι εγώ – τα πρόσωπα που εκπροσωπούσαν τη σκλήρυνση κατά πλάκας», δήλωσε μιλώντας στη συνεργάτιδά της στο podacast Τζέιμι Λιν Σίγκλερ, η οποία παλεύει με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

«Και όλα όσα έκανα… Είχα έναν λόγο. Είχα έναν γαμ***νο λόγο για τον οποίο κάθε μέρα μου ήταν χάλια. Και τώρα δεν έχω λόγο και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και πολύ μπερδεμένο για μένα», εξομολογήθηκε η Άπλγκεϊτ, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να βρίσκεται «σε κατάσταση σοκ», καθώς προσπαθεί να βρει απαντήσεις για την ασθένειά της.

Τον Αύγουστο πήρε εξιτήριο μετά από 4 μήνες σε κλινική

Η ηθοποιός πέρασε μεγάλο διάστημα καθηλωμένη στο κρεβάτι μετά τη λανθασμένη της διάγνωση, ενώ όπως αποκάλυψε νοσηλεύτηκε πολλές φορές: «Για τρία χρόνια από τότε που διαγνώστηκα, έχω βρεθεί στο νοσοκομείο περισσότερες από 30 φορές». Για τέσσερις μήνες, μάλιστα, παρέμεινε σε κλινική, μέχρι που πήρε εξιτήριο τον Αύγουστο.

Όπως εξήγησε, αδυνατεί να πιστέψει πως έχει υποβληθεί σε επίπονες θεραπείες χωρίς τελικά να χρειάζεται: «Είναι αδιανόητο, εντάξει; Μου έχουν κάνει κάθε εξέταση που υπάρχει, έχουν βάλει τόση ακτινοβολία στο σώμα μου, από αξονικές τομογραφίες μέχρι όλα τα υπόλοιπα…».