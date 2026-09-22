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Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για σχεδόν τέσσερις μήνες, έκανε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ.

Η 54χρονη ηθοποιός δημοσίευσε τη Δευτέρα ένα βίντεο στα social media, στο οποίο παρουσίασε το νέο της look, έχοντας βάψει τα μαλλιά της ξανθά.

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«Φρέσκο χρώμα στα μαλλιά, νέο περίεργο σημαδάκι στο μάγουλό μου, χαχα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον κομμωτή της, Ντέιβ Στανγουέλ, για το αποτέλεσμα, γράφοντας: «Ευχαριστώ @davestanwell που φώτισες τη συννεφιασμένη μέρα μου. Σ’ αγαπώ και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εκεί έξω».

Η εμφάνισή της προκάλεσε πολλά θετικά σχόλια από τους followers της, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν μηνύματα αγάπης και στήριξης. «Δείχνεις τόσο όμορφη όσο πάντα», «δείχνεις ακριβώς ίδια με τότε που έπαιζες στο “Married With Children”», «είσαι πραγματικά δυνατή» και «όμορφη μέσα κι έξω» ήταν μερικά από τα σχόλια που δέχθηκε.

Η Άπλγκεϊτ είχε νοσηλευτεί από τον Μάρτιο, ενώ στις αρχές Αυγούστου το TMZ μετέδωσε ότι είχε επιστρέψει στο σπίτι της και βρισκόταν σε καλή κατάσταση μετά την παρατεταμένη νοσηλεία της.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, με την οποία διαγνώστηκε το 2021, και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια λόγω της ασθένειας.