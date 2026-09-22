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Η απόφαση ελήφθη ως ένδειξη αλληλεγγύης μετά την αγωγή που κατέθεσαν το CNN, το MSNBC και το Politico κατά της κυβέρνησης για παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων.

Σε απάντηση, ο Λευκός Οίκος προώθησε μια δική του διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά ειδησεογραφικά δίκτυα.

Παράλληλα, κορυφαίοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί αποφάσισαν τη συλλογική αναστολή δημοσίευσης οπτικού υλικού από τις προεδρικές δραστηριότητες.

Ο πρόεδρος Τραμπ υπερασπίστηκε τις ενέργειές του, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας και διαφωνίες με το ρεπορτάζ των μέσων.

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Τα κυριότερα αμερικανικά τηλεοπτικά ειδησεογραφικά δίκτυα συμφώνησαν να αναστείλουν την οπτική κάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ, αφότου η κυβέρνηση απαγόρευσε σε δημοσιογράφους ορισμένων μέσων ενημέρωσης την είσοδο στον χώρο του Λευκού Οίκου.

Η συλλογική αυτή απόφαση ελήφθη αφού τα μέσα στα οποία επιβλήθηκε η απαγόρευση –το CNN, το MSNBC και το Politico– άσκησαν αγωγή κατά της κυβέρνησης τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες του προέδρου παραβίαζαν τα δικαιώματά τους που κατοχυρώνονται από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος.

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Η απαγόρευση αυτή συνιστούσε μια πρωτοφανή κλιμάκωση της σύγκρουσης του Τραμπ με τα μέσα ενημέρωσης.

Αφότου μια ομάδα δικτύων –συμπεριλαμβανομένων των ABC, CBS, Fox News και NBC, τα οποία μαζί με το CNN συγκροτούν μια κοινοπραξία («pool») για την κάλυψη και τη διανομή οπτικού υλικού του προέδρου σε ειδησεογραφικά μέσα ανά τον κόσμο– ανακοίνωσε ότι θα σταματούσε την κάλυψη σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα αποκλεισθέντα μέσα, ο Λευκός Οίκος προώθησε τη δική του διαδικτυακή ροή, ονομάζοντάς την «Trump TV».

Το κανάλι αυτό υποσχεται να προβάλλει «κορυφαίες στιγμές του παρελθόντος, ανακοινώσεις, καθώς και ό,τι πιο πρόσφατο και σημαντικό από την κυβέρνηση, όλα συγκεντρωμένα σε ένα σημείο».

IT'S LIVE. 📺🦅



TRUMP TV IS STREAMING NOW. 24/7, updated in real time, with top past moments, announcements, and the latest and greatest from the administration all in one place.



Not every big moment has made it on your tv, now it can.



📲 https://t.co/3KwWkBZ69m pic.twitter.com/g4v7n2J04s — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026

«Λάβετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στο κινητό σας», ανάρτησε ο Λευκός Οίκος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Χωρίς περιττό θόρυβο. Μόνο οι ειδήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία – κατευθείαν από την κυβέρνηση Τραμπ».

Είναι εξαιρετικά σπάνιο, όπως αναφέρει ο Guardian, για έναν πρόεδρο να ταξιδεύει ή να πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις χωρίς τη συνοδεία εκπροσώπου της τηλεοπτικής ομάδας κάλυψης του Λευκού Οίκου (τηλεοπτικό pool). Οι κάμερες των τηλεοπτικών δικτύων καλύπτουν τις δραστηριότητες του προέδρου από το 1950.

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Τη Δευτέρα, λόγω της απαγόρευσης που επιβλήθηκε στο CNN, κανένα τηλεοπτικό δίκτυο δεν κάλυψε την τελετή εγκαινίων –με το κόψιμο της κορδέλας– που πραγματοποίησε ο Τραμπ το μεσημέρι για το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου. Αν και ο Λευκός Οίκος παρείχε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση, η απουσία επαγγελματικών μικροφώνων και κατάλληλου ηχητικού εξοπλισμού είχε ως αποτέλεσμα οι δηλώσεις του προέδρου να μην ακούγονται καθαρά, καθώς καλύπτονταν από τον θόρυβο του κινητήρα ενός ελικοπτέρου που λειτουργούσε στο βάθος.

Ο πρόεδρος ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά το Σαββατοκύριακο την απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης μέσω ανάρτησης στο Truth Social, δηλώνοντας ότι είχε αγανακτήσει με τις «σκόπιμα αρνητικές ειδήσεις» που αφορούσαν το πρόσωπό του. Το Σάββατο, οι Μυστικές Υπηρεσίες κατάσχεσαν τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων.

"It's just biased news. I think that these outlets have an obligation to be fair, and if they're fake news, I really think I have an obligation not to allow them…" – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/67MuMR6rxn Advertisement September 21, 2026

«Από σήμερα, η τηλεοπτική ομάδα κοινής κάλυψης (TV pool) δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις που έχουν οριστεί ως δραστηριότητες κάλυψης από την ομάδα αυτή για τον Πρόεδρο», έγραψε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τα μέλη της ομάδας τη Δευτέρα ο Bryan Boughton, επικεφαλής του γραφείου του Fox News στην Ουάσιγκτον και νυν πρόεδρος της εν λόγω τηλεοπτικής ομάδας. Η προεδρία της ομάδας εναλλάσσεται ανά τρίμηνο. «Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέπεια της στάσης του Λευκού Οίκου να εμποδίσει το CNN να εκτελέσει τα καθήκοντα κάλυψης που του είχαν ανατεθεί», δήλωσε ο Boughton.

Σε ένδειξη συμπαράστασης προς τα μέσα ενημέρωσης στα οποία απαγορεύτηκε η πρόσβαση, αρκετοί οργανισμοί —μεταξύ των οποίων η Washington Post, οι New York Times και το Associated Press— ανακοίνωσαν ότι δεν θα δημοσιεύσουν ούτε θα διανείμουν εικόνες που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ομάδας φωτογράφισης του Λευκού Οίκου (συμπεριλαμβανομένων της αναχώρησης του Τραμπ με το ελικόπτερο Marine One και των εκδηλώσεων στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη) μέχρι τα μεσάνυχτα (ώρα Ανατολικής Ακτής). Σε σχετική ανακοίνωση, η Washington Post χαρακτήρισε την κίνηση αυτή μέρος μιας «συλλογικής προσπάθειας».

Τα πέντε τηλεοπτικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του CNN, ανέφεραν σε κοινή δήλωση: «Το κοινό έχει ζωτικό συμφέρον να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνησή του. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησεογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με το ρεπορτάζ του».

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Streaming 24/7.



Live at 7PM. 👀📺 pic.twitter.com/ax9obEH4sf — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026

Αν και τα τηλεοπτικά δίκτυα δήλωσαν ότι θα απέχουν από την τηλεοπτική κάλυψη, οι ομάδες κάλυψης για τον έντυπο και ραδιοφωνικό τύπο, καθώς και για τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, συνεχίζουν να παρέχουν ρεπορτάζ με λεπτομέρειες για τις μετακινήσεις του Τραμπ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των τηλεοπτικών δικτύων, η Washington Post δήλωσε ότι επίσης θα ανέβαλλε τη δημοσίευση των φωτογραφιών της από προεδρικές εκδηλώσεις μέχρι μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ανατολικής Ακτής), προκειμένου να στηρίξει τα μέσα ενημέρωσης στα οποία είχε επιβληθεί απαγόρευση.

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Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την απαγόρευση εισόδου στον Λευκό Οίκο για το CNN, το Politico και το MS Now, υποστηρίζοντας ότι τα εν λόγω μέσα «γράφουν ή μεταδίδουν διαρκώς ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ». Το Σάββατο, απαγορεύτηκε η είσοδος στον Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους και λοιπό προσωπικό των συγκεκριμένων ειδησεογραφικών οργανισμών.

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Άλλα μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου αντέδρασαν καταδικάζοντας την απαγόρευση του Τραμπ και χαρακτηρίζοντάς την ως παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία του Τύπου.

LMFAO — Trump is holding an event at the White House right now but there's no audio because the press pool isn't there. The Newsmax host notes that this is an example of Trump's attacks on the press "backfiring just a little bit" pic.twitter.com/dAy1dvDvFL — Aaron Rupar (@atrupar) September 21, 2026

Τη Δευτέρα, το CNN, το Politico και το MS Now κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή της απαγόρευσης και να αποκαταστήσει τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων για τον Λευκό Οίκο.

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Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τις αποφάσεις του, επιμένοντας ότι η απαγόρευση δεν συνιστούσε «επίθεση κατά της ελευθερίας του Τύπου», αλλά αντιμετώπιση απειλών για την «εθνική ασφάλεια» – έναν ισχυρισμό που ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε πρόσφατα για να δικαιολογήσει την κατασκευή μιας θριαμβευτικής αψίδας και της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου.