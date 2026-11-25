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Η ίδια διευκρίνισε ότι δεν λαμβάνει ειδική ιατρική μεταχείριση λόγω της διασημότητάς της, καθώς αναγκάζεται να περιμένει αρκετούς μήνες για να προγραμματίσει τα απαραίτητα ιατρικά ραντεβού.

Η ηθοποιός απάντησε στις επικρίσεις που δέχθηκε μετά την αποκάλυψη της λανθασμένης διάγνωσης για σκλήρυνση κατά πλάκας, τονίζοντας τη δυσκολία αποχωρισμού από την ταυτότητα της ασθένειας.

Οι γιατροί συνεχίζουν τις εξετάσεις για τον εντοπισμό της αιτίας των συμπτωμάτων της, εξετάζοντας ενδεχόμενα όπως ο λύκος ή η νόσος του Lyme.

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Η ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ μοιράστηκε στο podcast της «MeSsy» τις δυσκολίες που καθημερινά υπομένει εξαιτίας της σκλήρυνσης κατά πλάκας με την οποία διεγνώσθη τον Αυγουστο του 2021, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε ένας μήνας για να τη δει ρευματολόγος, ενώ για τον νευρολογικό έλεγχο βρήκε διαθέσιμο ραντεβού μόλις τον Δεκέμβριο.

H εξομολόγηση της Κριστίνα Άπλγκεϊτ

Στο επεισόδιο της Τρίτης (24.11.2026) από το podcast της «MeSsy», η ηθοποιός εξήγησε τι εννοούσε όταν ανέφερε ότι ένιωσε μια απογοήτευση σχετικά με τη λανθασμένη διάγνωση για σκλήρυνση κατά πλάκα, απαντώντας έτσι σε όλους την επέκριναν για το γεγονός ότι ανακοίνωσε δημόσια ότι έλαβε εσφαλμένη διάγνωση που έλαβε για σκλήρυνση κατά πλάκας. Το θέμα έφερε στη συζήτηση η ηθοποιός Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ, με την οποία η Άπλγκεϊτ παρουσιάζει το podcast.

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Christina Applegate is clapping back at trolls who criticized her for being disappointed that she was misdiagnosed with multiple sclerosis. https://t.co/cmSxENAdyn — Us Weekly (@usweekly) November 24, 2026

«Δεν θέλω να κάθομαι εδώ και να λέω συνέχεια “αχ, τι κρίμα για μένα”, γιατί τώρα πρέπει να επικεντρωθώ στο να αντιμετωπίσω την κατάσταση και να βάλω ξανά τον εαυτό μου σε μια σειρά. Πραγματικά νιώθω καλά που με καταλαβαίνουν, γιατί είναι δύσκολο να βγεις και να πεις ότι σε στενοχωρεί το γεγονός πως δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας, σωστά;» δήλωσε, μιλώντας στο podcast.

«Πολλοί είχαν πάρα πολλά να πουν μετά την αποκάλυψή μου. Όμως ξέρετε, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ζήτημα ταυτότητας. Έχει να κάνει με μια κοινότητα που εξακολουθώ να αγαπώ, όπως γνωρίζουμε» πρόσθεσε, απευθυνόμενη σε εκείνους που την επέκριναν.

Christina Applegate says she isn’t getting ‘special treatment’ from doctors when it comes to scheduling appointments just because she’s a celebrity. https://t.co/OWQgX7GBZf — Entertainment Weekly (@EW) November 24, 2026

Πολλοί, παρατήρησε η Σίγκλερ, θεωρούν δεδομένο ότι ένα διάσημο πρόσωπο μπορεί να μπει γρηγορότερα στο ιατρείο και να πάρει νωρίτερα μια διάγνωση. Η πρωταγωνίστρια του «Dead to Me» απάντησε ότι και η ίδια περιμένει τη σειρά της. «Δεν έχω καμία ειδική μεταχείριση», είπε. Προς το παρόν βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των ρευματολογικών εξετάσεων και, όπως εξήγησε, πρέπει να αντιμετωπίζει ένα ζήτημα κάθε φορά.

Πώς είναι ένα πρωινό της

Στο επεισόδιο της 10ης Νοεμβρίου, η Άπλγκεϊτ είχε περιγράψει πώς είναι ένα πρωινό της όσο αναζητά την αιτία των συμπτωμάτων της. «Χρειάζομαι τουλάχιστον δέκα λεπτά για να καθίσω και να σηκωθώ από το κρεβάτι, γιατί πονάω παντού», είχε πει. Ιδιαίτερη δυσκολία αντιμετώπιζε με τον δεξί της ώμο. «Δεν ξέρω τι συμβαίνει στις αρθρώσεις μου, αλλά τώρα δεν μπορώ να κουνήσω καθόλου τον δεξί μου ώμο. Δεν μπορώ να σηκώσω το χέρι μου».

Η Άπλγκεϊτ μίλησε δημόσια τον Οκτώβριο για την ανατροπή της διάγνωσης που είχε λάβει το 2021. Με δάκρυα εξήγησε τότε ότι, ύστερα από πέντε χρόνια, δυσκολευόταν ακόμη και να σκεφτεί τον εαυτό της χωρίς την ασθένεια που πίστευε ότι είχε. «Είναι δύσκολο να αποχωριστώ αυτή την ταυτότητα, γιατί ήταν η ταυτότητά μου για τόσο καιρό», είχε πει.

Όπως ανέφερε, οι γιατροί εξετάζουν ένα-ένα τα πιθανά αίτια των συμπτωμάτων της, ανάμεσά τους τον λύκο και τη νόσο του Lyme. Η ίδια δεν έχει ανακοινώσει νέα διάγνωση.