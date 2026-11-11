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Ο εκλιπών έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του ιδιωτικού ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ, ενώ διέγραψε μια πολυδιάστατη πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, ο Κιτς απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, όπως μια Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του ως Έρνεστ Χέμινγουεϊ, ενώ υπήρξε υποψήφιος για βραβείο Tony.

Παρά τις επαγγελματικές του επιτυχίες, ο ηθοποιός αντιμετώπισε στο παρελθόν προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, τα οποία οδήγησαν σε εξάμηνη φυλάκισή του κατά τη δεκαετία του 1980.

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Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Στέισι Κιτς (Stacy Keach), ο οποίος έγινε γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τον ρόλο του σκληροτράχηλου ιδιωτικού ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ στην τηλεόραση. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στο σπίτι του στη Μαγδαλένκα της Πολωνίας, έπειτα από μακρά μάχη με σοβαρή καρδιοπάθεια και καρδιακή ανεπάρκεια, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Μαλγκόσια Τομάσι Κιτς.

Πίσω από τον διάσημο τηλεοπτικό ντετέκτιβ κρυβόταν ένας πολυδιάστατος καλλιτέχνης, με σημαντική παρουσία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ο Κιτς θεωρούνταν ένας από τους σπουδαίους Αμερικανούς θεατρικούς ηθοποιούς, έχοντας ερμηνεύσει απαιτητικούς ρόλους σε έργα του Σαίξπηρ, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες και πρωταγωνίστησε σε δεκάδες παραγωγές.

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Ο Μάικ Χάμερ που τον έκανε διάσημο

Ο ρόλος που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού ήταν εκείνος του Μάικ Χάμερ, του ιδιωτικού ντετέκτιβ που δημιούργησε ο συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Μίκι Σπιλέιν. Μέσα από τη σειρά «Mickey Spillane’s Mike Hammer», η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε «The New Mike Hammer», ο Κιτς έδωσε τη δική του ερμηνευτική ταυτότητα στον κυνικό και αποφασιστικό ήρωα.

Ωστόσο, δεν ήθελε να εγκλωβιστεί σε έναν συγκεκριμένο τύπο ρόλων. Στη διάρκεια της καριέρας του υποδύθηκε από αστυνομικούς και στρατιωτικούς μέχρι βασιλιάδες του Σαίξπηρ, ενώ συμμετείχε και σε παραγωγές που ανέδειξαν το εύρος των υποκριτικών του δυνατοτήτων.

Εμφανίστηκε στην ταινία «The Ninth Configuration», στη σειρά «Titus», αλλά και στο υποψήφιο για Όσκαρ δράμα «Nebraska» του Αλεξάντερ Πέιν. Το 2025 συμμετείχε στην ταινία «Jay Kelly», στον ρόλο του πικραμένου πατέρα του χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

«Στόχος μου ήταν να έχω όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία ρόλων. Αυτό πιθανότατα έβλαψε την καριέρα μου», είχε δηλώσει το 2012 στο περιοδικό New York. Όπως εξηγούσε, οι επιλογές του είχαν κόστος, αλλά δεν θα αντάλλασσε ποτέ την ευκαιρία να παίξει τον Άμλετ, τον Ριχάρδο Γ΄ και τον βασιλιά Ληρ με τίποτα άλλο.

Stacy Keach, the legendary Prison Break, Mike Hammer and Fat City actor, has died at 85. His wife remembers the beloved husband behind the unforgettable voice, as tributes honour a remarkable career that continued through his final years. https://t.co/vHGr0ILpYB — MEAWW Entertainment (@meawwofficial) November 11, 2026

Η Χρυσή Σφαίρα και οι μεγάλες θεατρικές ερμηνείες

Μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις του ήταν η Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του ως Έρνεστ Χέμινγουεϊ σε τηλεοπτική μίνι σειρά. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου, είχε πάρει περίπου 16 κιλά.

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Στο Μπρόντγουεϊ απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Tony για την ερμηνεία του ως Μπάφαλο Μπιλ στο θεατρικό έργο «Indians», ενώ είχε ενσαρκώσει και τον Έντμουντ στον «Βασιλιά Ληρ», δίπλα στον Λι Τζ. Κομπ.

Σημαντικές στιγμές της θεατρικής του διαδρομής ήταν επίσης οι παραστάσεις «The Kentucky Cycle», «The Country Wife» και «Other Desert Cities». Στην περιοδεία του «Frost/Nixon» υποδύθηκε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον.

Το 2006 πρωταγωνίστησε στον «Βασιλιά Ληρ» στο Goodman Theatre του Σικάγου. Έντεκα χρόνια αργότερα επέστρεψε στο ίδιο θέατρο για την παράσταση «Pamplona», έναν μονόλογο αφιερωμένο στον Χέμινγουεϊ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας παράστασης υπέστη καρδιακή προσβολή και κατέρρευσε επί σκηνής, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι υπόλοιπες εμφανίσεις του.

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Η σύλληψη για κοκαΐνη και οι έξι μήνες στη φυλακή

Μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του ήρθε το 1984. Τότε, ενώ πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Mike Hammer», συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όταν οι βρετανικές Αρχές εντόπισαν περίπου 37 γραμμάρια κοκαΐνης στις αποσκευές του. Μαζί του συνελήφθη και η γραμματέας του.

Ο 44χρονος τότε ηθοποιός καταδικάστηκε σε εννέα μήνες φυλάκιση, ενώ τελικά αποφυλακίστηκε έπειτα από έξι μήνες. Η υπόθεση απείλησε να καταστρέψει την καριέρα του και αποτέλεσε μία από τις πιο τραυματικές εμπειρίες της ζωής του.

Στην αυτοβιογραφία του «All in All: An Actor’s Life On and Off the Stage», που κυκλοφόρησε το 2013, περιέγραψε με σκληρά λόγια τη στιγμή που άκουσε την ποινή του, χαρακτηρίζοντάς την ως τη χειρότερη περίοδο της ζωής του.

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Οι συνθήκες κράτησής του ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Μεταφέρθηκε στις φυλακές του Ρέντινγκ, σε κελί που, όπως ο ίδιος περιέγραφε, είχε περίπου το μέγεθος μιας ντουλάπας. Μάλιστα, πριν οδηγηθεί στο κελί του, ένας σωφρονιστικός υπάλληλος τού ζήτησε να υπογράψει ένα αντίτυπο του βιβλίου «The Blue and the Gray».

Η μάχη με τον εθισμό και η προσπάθεια να βοηθήσει άλλους

Ο Κιτς δεν έκρυψε ποτέ την εξάρτησή του από την κοκαΐνη, η οποία, όπως είχε αποκαλύψει, ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Μετά την αποφυλάκισή του μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του, προσπαθώντας να αξιοποιήσει όσα είχε περάσει για να ενημερώσει άλλους ανθρώπους σχετικά με τους κινδύνους των ναρκωτικών.

Αφηγήθηκε το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ «High on the Job» και κατέθεσε ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, περιγράφοντας τις συνέπειες της εξάρτησης.

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«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φυλακή από το να εξαρτάται η ίδια σου η ύπαρξη από μια χημική ουσία», είχε πει χαρακτηριστικά.

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Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, μάλιστα, είχε δεχθεί γράμματα συμπαράστασης από γνωστούς ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων ο Γκρέγκορι Πεκ, ο Μπαρτ Ρέινολντς, ο Ρότζερ Μουρ και ο Αλ Πατσίνο.

Η σύζυγός του και τα τελευταία χρόνια στην Πολωνία

Σημαντικό στήριγμα στη ζωή του υπήρξε η Πολωνή ηθοποιός Μαλγκόσια Τομάσι, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα της σειράς «Mike Hammer». Οι δυο τους παντρεύτηκαν και εκείνη έγινε η τέταρτη σύζυγός του.

Ο ίδιος είχε αναφερθεί με συγκίνηση στη σημασία των φωτογραφιών και των γραμμάτων της κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, καθώς αποτελούσαν μια πολύτιμη πηγή δύναμης στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπιζε.

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Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Στέισι Κιτς έζησε στην Πολωνία, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή στις 10 Νοεμβρίου 2026. Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά του, Σάνον και Καρολίνα, καθώς και μια μακρά καλλιτεχνική διαδρομή που δεν περιορίστηκε ποτέ σε έναν μόνο ρόλο.