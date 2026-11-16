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Η ηθοποιός συμμετείχε σε περισσότερες από 300 παραγωγές, συμπεριλαμβανομένων εμβληματικών ταινιών όπως το Star Wars, ο Τζέιμς Μποντ, ο Μπάτμαν και ο Σούπερμαν.

Παράλληλα με τους υποκριτικούς της ρόλους, εργάστηκε ως αντικαταστάτρια και σωσίας για διάσημες πρωταγωνίστριες του Χόλιγουντ, όπως η Χέλεν Μίρεν και η Μέριλ Στριπ.

Η προσφορά της αναγνωρίστηκε από συναδέλφους και θαυμαστές, οι οποίοι απέτισαν φόρο τιμής στη σημαντική παρουσία της στον χώρο του θεάματος.

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Νεκρή στο διαμέρισμά της βρέθηκε την Κυριακή η Βρετανή ηθοποιός Τίνα Σίμονς, η οποία είχε συνδέσει το όνομά της με ορισμένες από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές. Η καριέρα της εκτεινόταν σε περίπου έξι δεκαετίες.

Αν και δεν ανήκε στα πρόσωπα που βρίσκονταν συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, η Σίμονς είχε συμμετάσχει σε εμβληματικές κινηματογραφικές σειρές, όπως τα «Star Wars», «James Bond» και «Batman», αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη.

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Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της ήταν εκείνος της τεχνικού των επαναστατών στην ταινία «Star Wars: Επεισόδιο VI – Η Επιστροφή των Τζεντάι», που κυκλοφόρησε το 1983.

For Tina Simmons, a wonderful convention client who brought smiles and joy to fans that met her for many of her incredible works in Star Wars, Doctor Who, James Bond and more. She was a light in the circuit and will sadly be missed. Good night Tina and rest well. https://t.co/Nie6aBLp3u November 15, 2026

Τίνα Σίμονς: Μια καριέρα με περισσότερες από 300 συμμετοχές

Η επαγγελματική διαδρομή της περιλαμβάνει συμμετοχές σε μερικές από τις πιο γνωστές κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων δεκαετιών. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι ταινίες του Τζέιμς Μποντ «Octopussy», «A View to a Kill», «The Living Daylights» και «Die Another Day».

Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Superman III», «Superman IV», «Supergirl», «Who Framed Roger Rabbit», «Little Shop of Horrors», «The Dark Knight» και «Mission: Impossible».

Συνολικά, η Σίμονς είχε λάβει μέρος σε περισσότερες από 300 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ συγκαταλεγόταν στους ηθοποιούς που είχαν εμφανιστεί τόσο σε ταινίες της Marvel όσο και της DC, αναφέρει η Daily Mirror.

Tina Simmons, Rebel Technician in Return of the Jedi, Has Died – https://t.co/MyUz2XM9Vx #StarWars #ReturnOfTheJedi #TinaSimmons #RIP @StarWars @StarWarsUK https://t.co/cDyfmG4Xbn Advertisement November 15, 2026

Παράλληλα, είχε εργαστεί ως αντικαταστάτρια και σωσίας γνωστών πρωταγωνιστριών του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων η Χέλεν Μίρεν και η Μέριλ Στριπ.

Η παρουσία της δεν περιορίστηκε στη μεγάλη οθόνη, καθώς είχε συμμετάσχει και σε δημοφιλείς βρετανικές τηλεοπτικές σειρές, όπως τα «Doctor Who», «EastEnders», «Coronation Street», «Only Fools and Horses» και «The Bill».

Η συνάδελφός της, η ηθοποιός Μάντελιν Σμιθ, η οποία ήταν φίλη με την Τίνα για σχεδόν 60 χρόνια, της απέτισε ένα συγκινητικό φόρο τιμής λέγοντας: «Είμαι συντετριμμένη». Πρόσθεσε: «Ήταν φίλη μου σχεδόν σίγουρα από το 1968. Πόσο σκληρό είναι να πεθάνεις μόνη και να έχεις πεθάνει γενικά».

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Τίνα Σίμονς: Οι πολλαπλές συμμετοχές της σε ταινίες James Bond

Η Τίνα Σίμονς είχε επίσης μια σειρά εμφανίσεων στη σειρά ταινιών του Τζέιμς Μποντ, με μια άλλη ομάδα θαυμαστών να αποτίει φόρο τιμής στη συμβολή της στις θρυλικές ταινίες κατασκοπίας. Ένας εκπρόσωπος των «007 Travellers» δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά λυπημένοι που μάθαμε για τον θάνατο της Τίνα Σίμονς. Εμφανίστηκε σε αρκετές ταινίες του Τζέιμς Μποντ ως χαρακτήρας χωρίς αναφορά στους τίτλους: Γερμανίδα στο τσίρκο στην ταινία «Octopussy», ιδιοκτήτρια αλόγων αγώνων στην ταινία «A View to a Kill», πράκτορας στην ταινία «The Living Daylights», επισκέπτρια στο Παλάτι του Πάγου στην ταινία «Die Another Day» και μέλος της Spectre στην ταινία «No Time to Die».

«Η Τίνα Σίμονς ήταν η αντικαταστάτρια της Μπριτ Έκλαντ στην ταινία «The Man with the Golden Gun».»

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