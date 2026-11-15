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Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε απο τη ζωή. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με μια ανάρτηση στο Instagram, αποχαιρετώντας παράλληλα τον συνάδελφό του.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως ο Βαγγέλης Ιωαννίδης νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα με την υγεία του.

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Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε στην ανάρτησή του: «Από σήμερα ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου δεν είναι πια κοντά μας… Με μεγάλη θλίψη η καλή του φίλη και συνάδελφός μας Αθήνα Δόμβρου μάς ειδοποίησε ότι έφυγε σήμερα από τη ζωή, ενώ βρισκόταν αρκετό καιρό στη ΜΕΘ και ξέραμε για τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ανακάλυψη του Κούνδουρου από το ’52, κόσμησε τον ελληνικό κινηματογράφο σε 25 ταινίες. Ήταν το αγόρι από τις «Μικρές Αφροδίτες” και ”Το Ποτάμι” του Κούνδουρου, ο μικρός από ”Της μιας δραχμής τα γιασεμιά”, ο άτακτος γιος του Κωνσταντάρα από το ”Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι”. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε να δει το νέο λεύκωμα-ημερολόγιο του ΤΑΣΕΗ για το 2027, με αφιέρωμα στα παιδιά του ελληνικού κινηματογράφου και ειδική μνεία σε αυτόν, που ετοίμασε ο Μάκης Δελαπόρτας. Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος που είχε αποσυρθεί από το θέατρο εδώ και χρόνια. Συλλυπητήρια στη σύζυγο και την οικογένειά του».

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης είχε συμμετάσχει συνολικά σε 25 ταινίες. Ο ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στο φιλμ «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι», όπου ενσάρκωσε τον Μπάμπη Πετρόχειλο, τον μικρότερο γιο του χαρακτήρα που υποδυόταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο ρόλος του ατίθασου νεαρού, που συνήθιζε να κυκλοφορεί ακόμη και μέσα στο σπίτι με τη μηχανή του, έμεινε αξέχαστος στο κοινό.