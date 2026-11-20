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Το γραφείο του ιατροδικαστή εντόπισε τη σορό του σε κλιμακοστάσιο διαμερίσματος, ενώ η αιτία θανάτου παραμένει υπό διερεύνηση.

Ο Broadway αγωνίστηκε επαγγελματικά στο MLB με τους Chicago White Sox και τους New York Mets πριν αποσυρθεί το 2010.

Μετά την αποχώρησή του από τον αθλητισμό, ακολούθησε καριέρα στην υποκριτική συμμετέχοντας σε κινηματογραφικές ταινίες και γνωστές τηλεοπτικές σειρές.

Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται εμφανίσεις στις παραγωγές Olympus Has Fallen και Agents of S.H.I.E.L.D. της Marvel.

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Ένας πρώην pitcher της Major League Baseball, ο οποίος αργότερα εμφανίστηκε στο Agents of S.H.I.E.L.D. της Marvel, πέθανε σε ηλικία 43 ετών.

Ο Lance Broadway βρέθηκε νεκρός την Τρίτη σε μια σκάλα διαμερίσματος στο Ντάλας του Τέξας, σύμφωνα με το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας Ντάλας. Το Deadline ανέφερε ότι η αιτία θανάτου του αναφέρεται ως “εκκρεμεί” μέχρι τα αποτελέσματα της νεκροψίας Ο Broadway έπαιξε επαγγελματικά για τις ομάδες MLB Chicago White Sox και New York Mets.

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🕊️ "Olympus Has Fallen" actor Lance Broadway has died at 43. https://t.co/md4CHpvu3g https://t.co/pfll99ocwM — TMZ (@TMZ) November 19, 2026

Αποσύρθηκε από το μπέιζμπολ το 2010, και εκείνο τον Νοέμβριο εγγράφηκε σε ένα μάθημα υποκριτικής, το οποίο έφερε μια αλλαγή καριέρας.

Ο Broadway είπε προηγουμένως: «Το 2010 ήταν η τελευταία μου σεζόν και σε κάθε εκτός σεζόν ήθελα να ασχοληθώ με κάτι, και δεν ξέρω γιατί αλλά απλά ήθελα να πάω να παρακολουθήσω ένα μάθημα αυτοσχεδιασμού.

«Το μάθημα αυτοσχεδιασμού που ήθελα δεν άρχιζε μέχρι τον Ιανουάριο του 2011, οπότε ρώτησα έναν φίλο που μου είπε να πάω σε ένα μάθημα υποκριτικής. Έτσι τουλάχιστον θα ήμουν μπροστά σε κόσμο κάνοντας κάτι ενώ με παρακολουθούν. Έτσι μπήκα σε ένα μάθημα υποκριτικής τον Νοέμβριο του 2010. Το λάτρεψα και συνέχισα.»

Η πρώτη του εμφάνιση σε κινηματογραφική ταινία ακολούθησε το 2013, στην ταινία Olympus Has Fallen (σ.σ Ο Όλυμπος έπεσε(.

Το καστ της ταινίας περιλάμβανε επίσης τους Gerard Butler, Aaron Eckhart και Morgan Freeman.

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O Broadway υποδύθηκε τον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας O’Neill υπό τον Πρόεδρο Benjamin Asher, έναν χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Eckhart.

Marvel star and ex-Mets pitcher Lance Broadway dead at 43 after his body was found in apartment stairwell https://t.co/mlBVIkNITR https://t.co/HhQQtvACE5 — New York Post (@nypost) November 19, 2026

Το να γίνει μέλος ενός καστ «ήταν το ίδιο συναίσθημα με το να μπαίνεις σε ένα αποδυτήριο μεγάλου πρωταθλήματος με παιδιά που ήξερες ότι ήταν καθιερωμένα, είχαν κερδίσει το δικαίωμα να μιλάνε, και εσύ δεν είχες αυτό το δικαίωμα», είχε πει προηγουμένως.

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Στην τηλεόραση, εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο από τα αμερικανικά σίτκομ Saint George και Kevin from Work.

Μετά ήρθε η Marvel και ο Broadway πήρε τον ρόλο του ηγέτη μιας ομάδας TAC στη σειρά Agents of S.H.I.E.L.D., που δημιούργησε ο Joss Whedon.

Η τελευταία τηλεοπτική συμμετοχή του ήταν στη αμερικανική sci-fi σειρά Colony, στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Josh Holloway, Sarah Wayne Callies, Peter Jacobson και Amanda Righetti.

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Ο Broadway εμφανίστηκε σε δύο επεισόδια της σειράς, το 2016 και το 2017.