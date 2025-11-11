Δεκάδες είναι οι τουρίστες που κατέληξαν στην θάλασσα σε κρουαζιέρα στην Καραϊβική, όταν το καταμαράν που τους μετέφερε βυθίστηκε, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να πηδήξουν στο νερό.

Πιο συγκεκριμένα, το μικρό σκάφος, μήκους 12 μέτρων με το όνομα Boca de Yuma, μετέφερε 55 επιβάτες του γερμανικού κρουαζιερόπλοιου Mein Schiff 1 σε ημερήσια εκδρομή στην Δομινικανή Δημοκρατία, όταν άρχισε ξαφνικά να βυθίζεται.

Advertisement

Advertisement

Στο βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα, διακρίνονται οι ναυαγοί τουρίστες μέσα στην θάλασσα να φορούν σωσίβια, ενώ στο σημείο έσπευσε η Δομινικανή Ναυτική Υπηρεσία για να τους διασώσει.

Horrible: Dozens of cruise ship passengers were left floating in the ocean after the catamaran they were using on a day trip suddenly sank. The small boat was ferrying passengers from the Mein Schiff 1 cruise ship on their trip to the Dominican Republic. #boat #ship #cruiseship pic.twitter.com/MjehwMg6H4 November 11, 2025

Ευτυχώς όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο ένας από αυτούς μίλησε στο γερμανικό δίκτυο RTL και τόνισε ότι «δεν έτυχαν καμίας φροντίδας» από το προσωπικό της κρουαζιέρας. «Το πλοίο μας δεν πρόσφερε καμία βοήθεια και δεν φαινόταν να γνωρίζει τι έχει συμβεί», είπε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη μεριά, η εταιρεία TUI Cruises, που διαχειρίζεται το Mein Schiff 1, υποστήριξε ότι το καταμαράν ανήκει σε εξωτερικό πάροχο διοργάνωσης εκδρομών. Να σημειωθεί ότι όλοι οι επιβάτες επέστρεψαν με ασφάλεια στο πλοίο τους, χωρητικότητας 4.000 ατόμων, το οποίο συνέχισε κανονικά το ταξίδι του με επόμενο προορισμό την Τζαμάικα.

Catamarán con turistas del crucero “Mein Schiff 1” se hunde en la bahía de Samaná: todos fueron rescatados ilesos https://t.co/oLno8bcujV pic.twitter.com/B5dYF9IMxI — Imparcial RD (@imparcialRD) November 10, 2025