Δεκάδες είναι οι τουρίστες που κατέληξαν στην θάλασσα σε κρουαζιέρα στην Καραϊβική, όταν το καταμαράν που τους μετέφερε βυθίστηκε, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να πηδήξουν στο νερό.
Πιο συγκεκριμένα, το μικρό σκάφος, μήκους 12 μέτρων με το όνομα Boca de Yuma, μετέφερε 55 επιβάτες του γερμανικού κρουαζιερόπλοιου Mein Schiff 1 σε ημερήσια εκδρομή στην Δομινικανή Δημοκρατία, όταν άρχισε ξαφνικά να βυθίζεται.
Στο βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα, διακρίνονται οι ναυαγοί τουρίστες μέσα στην θάλασσα να φορούν σωσίβια, ενώ στο σημείο έσπευσε η Δομινικανή Ναυτική Υπηρεσία για να τους διασώσει.
Ευτυχώς όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο ένας από αυτούς μίλησε στο γερμανικό δίκτυο RTL και τόνισε ότι «δεν έτυχαν καμίας φροντίδας» από το προσωπικό της κρουαζιέρας. «Το πλοίο μας δεν πρόσφερε καμία βοήθεια και δεν φαινόταν να γνωρίζει τι έχει συμβεί», είπε χαρακτηριστικά.
Από την άλλη μεριά, η εταιρεία TUI Cruises, που διαχειρίζεται το Mein Schiff 1, υποστήριξε ότι το καταμαράν ανήκει σε εξωτερικό πάροχο διοργάνωσης εκδρομών. Να σημειωθεί ότι όλοι οι επιβάτες επέστρεψαν με ασφάλεια στο πλοίο τους, χωρητικότητας 4.000 ατόμων, το οποίο συνέχισε κανονικά το ταξίδι του με επόμενο προορισμό την Τζαμάικα.