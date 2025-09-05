Η γιαγιά του τρίχρονου Ιμπραήμ αλ-Μαμπούχ κλαίει καθώς τον κρατά αγκαλιά. Ο μικρός επέζησε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε ένα σπίτι που σκότωσε τους γονείς και τις δύο αδερφές του, σύμφωνα με γιατρούς στη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος τριών παλαιστινιακών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ζήτησαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να εξετάσει εάν το Ισραήλ διαπράτει γενοκτονία στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ την Πέμπτη.

Οι τρεις οργανώσεις – το Παλαιστινιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Palestinian Centre for Human Rights), και το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Al Mezan με έδρα τη Γάζα, και το Al-Haq με έδρα τη Ραμάλα – συμπεριλήφθηκαν σε αυτό που το υπουργείο Οικονομικών χαρακτήρισε ως διεθνείς ονομασίες που σχετίζονται με τα ποινικά δικαστήρια.

Οι οργανώσεις, όπως αναφέρει ο Guardian, ζήτησαν από το ΔΠΔ τον Νοέμβριο του 2023 να διερευνήσει τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε πυκνοκατοικημένες περιοχές αμάχων στη Γάζα, την πολιορκία της περιοχής και τον εκτοπισμό του πληθυσμού. Ένα χρόνο αργότερα, το ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην επικεφαλής του Υπ.Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ καθώς και την ηγεσία της Χαμάς την φερόμη διάπραξη εγκλημάτβων πολέμων και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει κυρώσεις κατά των δικαστών του ΔΠΔ, καθώς και του γενικού εισαγγελέα αυτού, σχετικά με τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου και του Γκάλαντ και για μια προηγούμενη απόφαση να ανοίξει υπόθεση για πιθανή διάπραξη εγκληκμάτων πολέμου από αμερικανικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν, όπως σημεώνει το Reuters.

Το ΔΠΔ, το οποίο ιδρύθηκε το 2002, έχει δικαιοδοσία για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία στις 125 χώρες μέλη του. Ορισμένα έθνη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ρωσίας και του Ισραήλ, δεν αναγνωρίζουν την εξουσία του.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά των παλαιστινιακών ομάδων ήρθαν λίγες ημέρες αφότου η μεγαλύτερη ακαδημαϊκή ένωση μελετητών γενοκτονίας στον κόσμο υιοθέτησε ψήφισμα που ανέφερε ότι έχουν πληρωθεί τα νομικά κριτήρια για θεωρείται πλέον ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε την ανακοίνωση επαίσχυντη και «βασισμένη εξ ολοκλήρου στην εκστρατεία ψεύδους της Χαμάς».

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, αφού μαχητές της Χαμάς, της παλαιστινιακής ένοπλης ομάδας που ελέγχει την περιοχή, επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας ομήρου 250. Από τότε, ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει 63.000 ανθρώπους, έχει αναγκάσει σχεδόν όλους τους κατοίκους της να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τουλάχιστον μία φορά και έχει προκαλέσει μια κρίση λιμού σε τμήματα του θύλακα, με παγκόσμιο παρατηρητήριο για την πείνα να χαρακτηρίζει την κατάσταση που επικρατεί εκεί, ως λιμό.