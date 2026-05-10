Έντονο επεισόδιο στους δρόμους του Λονδίνου με εμπλεκόμενο τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ο οποίος φέρεται να διαπληκτίστηκε με άλλο ποδηλάτη μετά από παρατήρηση ότι πέρασε με κόκκινο φανάρι.

Η λεκτική αντιπαράθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε κεντρικό δρόμο της βρετανικής πρωτεύουσας και, σύμφωνα με μάρτυρες, κράτησε αρκετά λεπτά, τραβώντας τα βλέμματα περαστικών και θαυμαστών του ηθοποιού.



Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τον 49χρονο ηθοποιό να αφήνει το ποδήλατό του και να πλησιάζει έναν άλλο ποδηλάτη, ο οποίος τον είχε ακολουθήσει λίγο νωρίτερα.

Benedict Cumberbatch erupts in blazing row with cyclist who slams him as 'deluded' pic.twitter.com/hHiu6ehyzc — The Sun (@TheSun) May 10, 2026

Ο άνδρας, φορώντας κόκκινο παντελόνι και μάσκα, ακούγεται να φωνάζει προς τον Κάμπερμπατς: «Είσαι παρανοϊκός, λες ψέματα. Ήμουν πίσω σου όλη την ώρα».

Ο ηθοποιός απάντησε εμφανώς εκνευρισμένος: «Φίλε, μου επιτέθηκες λεκτικά».

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο ποδηλάτης συνέχισε λέγοντας ειρωνικά:

«Ω, όχι, έκανα λεκτική επίθεση στον άνθρωπο που παραβίασε επανειλημμένα τον νόμο».

Ο Κάμπερμπατς παραδέχθηκε ότι πέρασε «μία φορά» με κόκκινο, ωστόσο αρνήθηκε τις υπόλοιπες κατηγορίες, με τον άνδρα να επιμένει ότι ο ηθοποιός αγνόησε συνολικά τρία φανάρια και διέσχισε παράνομα διάβαση πεζών.

«Σαν σκηνή από ταινία»

Αυτόπτης μάρτυρας που κατέγραψε τον καβγά χαρακτήρισε τη σκηνή «βγαλμένη από ταινία», περιγράφοντας μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και έναν άλλο ποδηλάτη στο Λονδίνο.

Όπως ανέφερε, οι δύο άνδρες φώναζαν επίμονα ο ένας στον άλλον, μπλοκάροντας τον ποδηλατόδρομο, ενώ ο δεύτερος ποδηλάτης συνέχισε τη λεκτική επίθεση ακόμη και όταν κατάλαβε ποιος ήταν απέναντί του. Περαστικοί και μαθητές παρακολουθούσαν έκπληκτοι, με κάποιους να αναγνωρίζουν τον ηθοποιό ως «Doctor Strange» και να ζητούν φωτογραφία.

Benedict Cumberbatch is branded a 'deluded liar' and accused of 'repeatedly breaking the law' as he gets into a blazing row with a fellow cyclist https://t.co/btWoEjsN1W — Daily Mail (@DailyMail) May 10, 2026

Παρά την ένταση, εκείνος παρέμεινε ψύχραιμος και αργότερα φωτογραφήθηκε με δύο νεαρούς θαυμαστές.



Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς συνδέεται με επεισόδιο στον δρόμο. Το 2019 ενεπλάκη σε τροχαίο με ποδηλάτη στο Isle of Wight, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με άνδρα που κινούνταν με ποδήλατο. Παρά την ένταση, ο ηθοποιός φρόντισε τον τραυματία και ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές, χωρίς να καταθέσει μήνυση.

