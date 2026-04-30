Σχεδόν 6 χρόνια μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, όταν έπεσε από τη μουσική σκηνή O2 Arena στο Λονδίνο, ο Σερ Στίβεν Φράι κατέθεσε αγωγή και ζητά αποζημίωση 100.000 λιρών.

Ο 68χρονος παρουσιαστής και συγγραφέας συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στο τεχνολογικό συνέδριο CogX, τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν ολοκληρώνοντας την ομιλία του για την Τεχνητή Νοημοσύνη και αποχωρούσε από τη σκηνή, έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων, καταλήγοντας σε τσιμεντένιο δάπεδο.

Υπέστη πολλαπλά κατάγματα στο δεξί του πόδι, τέσσερα κατάγματα στη λεκάνη και κατάγματα σε πλευρά και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα χρειάστηκε να χρησιμοποιεί μπαστούνι για τη μετακίνησή του.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Φράι στρέφεται νομικά κατά της εταιρείας CogX Festival Ltd, που διοργάνωσε το συνέδριο και κατά της δημιουργικής εταιρείας Blonstein Events Ltd. Στην αγωγή του υποστηρίζει ότι το ατύχημα οφείλεται σε αμέλεια και παραβίαση υποχρεώσεων ασφαλείας εκ μέρους των υπευθύνων.

Σε δήλωση στο BBC News εκπρόσωπος της CogX δήλωσε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο όσο η νομική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπήρξε έντονη ανησυχία για την κατάσταση του Φράι μετά το ατύχημα.