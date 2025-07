Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα στο αεροδρόμιο του Σάουθεντ στο Έσσεξ του Λονδίνου.

Το αεροδρόμιο έκλεισε μέχρι νεωτέρας μετά τη συντριβή του μικρού αεροσκάφους με βίντεο που εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνει μια τεράστια πύρινη σφαίρα που είχε δημιουργηθεί.

BREAKING – A passenger plane has crashed shortly after takeoff from London Southend Airport in Essex, erupting into a massive fireball. pic.twitter.com/qUqfAtcU3e