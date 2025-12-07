Το αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο αναφέρει ότι οι ομάδες του συνεργάζονται με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετά από ένα περιστατικό στο πολυώροφο πάρκινγκ του Τερματικού Σταθμού 3.

Η αστυνομία αναφέρει ότι το περιστατικό είναι μεμονωμένο και δεν σχετίζεται με τρομοκρατία ή διαμαρτυρίες. Προσθέτει ότι ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση ως ύποπτο για επίθεση, αφού ορισμένα άτομα φέρεται να δέχθηκαν ψεκασμό με πιπέρι.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στις 08:11 σήμερα το πρωί (τοπική ώρα), μετά από αναφορές ότι αρκετοί άνθρωποι είχαν δεχτεί επίθεση.

«Αρκετοί άνθρωποι δέχτηκαν ψεκασμό με κάτι που πιστεύεται ότι ήταν κάποιο είδος σπρέι πιπεριού από μια ομάδα ανδρών, οι οποίοι στη συνέχεια εγκατέλειψαν τον τόπο του συμβάντος», αναφέρει η δήλωση.

«Ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν έναν άνδρα ως ύποπτο για επίθεση. Ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περαιτέρω υπόπτων», αναφέρει η αστυνομία.

Σύμφωνα με το BBC, μερικά άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία δηλώνει: «Τα τραύματά τους δεν θεωρούνται σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τους».

Ο διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Πίτερ Στίβενς, δηλώνει επίσης ότι «σε αυτό το στάδιο, πιστεύουμε ότι στο περιστατικό εμπλέκονται άτομα που γνωρίζονται μεταξύ τους, με μια διαμάχη που κλιμακώθηκε και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ατόμων».

Ο Στίβενς προσθέτει ότι οι αστυνομικοί «αντέδρασαν γρήγορα» και «θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στο αεροδρόμιο Χίθροου καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού» για να συνεχιστούν οι έρευνες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην περιοχή.

Επαναλαμβάνει ένα προηγούμενο σχόλιό του ότι το περιστατικό αυτό δεν αντιμετωπίζεται ως σχετικό με τρομοκρατία.

pic.twitter.com/gixsGVTemz Advertisement December 7, 2025

H σιδηροδρομική υπηρεσία της Βρετανίας ανακοινώνει ότι οι γραμμές έχουν ξανανοίξει μετά από προηγούμενο κλείσιμο, οπότε τα τρένα μπορούν πλέον να σταματούν στο αεροδρόμιο Χίθροου.

«Συνιστάται στους επιβάτες να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τη μεταφορά τους στο αεροδρόμιο και να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία για οποιαδήποτε απορία», ανέφερε νωρίτερα το αεροδρόμιο στο X.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς της περιοχής έχουν σταματήσει να λειτουργούν.

Our teams are currently responding to an incident involving the emergency services in the Terminal 3 multi-storey car park. Passengers are advised to allow extra time when travelling to the airport and to check with their airline for any queries. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) December 7, 2025