Ένα μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε σε στύλο ηλεκτροδότησης υψηλής τάσης πριν ανατραπεί και καταπέσει, το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου, σε χώρο στάθμευσης καταστήματος με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Λος Άντζελες.

Ο πιλότος, που έχει ταυτοποιηθεί μόνο ως άνδρας περίπου 70 ετών, διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση μετά το ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε κοντά στο Whiteman Airport, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες. Ήταν ο μοναδικός επιβαίνων στο αεροπλάνο και δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματισμούς.

Dashcam video captured the moment a small plane slammed into a power line and crashed into a Los Angeles parking lot. The pilot, who was the only one on board, survived and was transported to the hospital. https://t.co/a4uUIjDALs pic.twitter.com/rYdvUaNYpf — ABC News (@ABC) April 22, 2026

Breaking Right Now: First responders are on scene at an O’Reilly Auto Parts parking lot near Sutter Ave & Van Nuys Blvd in Pacoima after a small Cessna crashed upside down.



Authorities say the pilot was inside the aircraft as crews worked to conduct a rescue. Downed live wires… pic.twitter.com/HzjGL5If9n April 20, 2026

Βίντεο από το σημείο δείχνει αυτόπτες μάρτυρες να σπεύδουν να βοηθήσουν τον πιλότο αμέσως μετά τη συντριβή. Παράλληλα, πυροσβέστες καταγράφονται να ρίχνουν χαλίκια πάνω σε διαρροή καυσίμων κοντά στα συντρίμμια, προκειμένου να την περιορίσουν.

Σε ανακοίνωση της Whiteman Airport Coalition επισημαίνεται ότι το αεροσκάφος είχε ενοικιαστεί από τον πιλότο.

Με πληροφορίες από ABC News