Ένα μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε σε στύλο ηλεκτροδότησης υψηλής τάσης πριν ανατραπεί και καταπέσει, το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου, σε χώρο στάθμευσης καταστήματος με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Λος Άντζελες.

Ο πιλότος, που έχει ταυτοποιηθεί μόνο ως άνδρας περίπου 70 ετών, διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση μετά το ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε κοντά στο Whiteman Airport, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες. Ήταν ο μοναδικός επιβαίνων στο αεροπλάνο και δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματισμούς.

Βίντεο από το σημείο δείχνει αυτόπτες μάρτυρες να σπεύδουν να βοηθήσουν τον πιλότο αμέσως μετά τη συντριβή. Παράλληλα, πυροσβέστες καταγράφονται να ρίχνουν χαλίκια πάνω σε διαρροή καυσίμων κοντά στα συντρίμμια, προκειμένου να την περιορίσουν.

Σε ανακοίνωση της Whiteman Airport Coalition επισημαίνεται ότι το αεροσκάφος είχε ενοικιαστεί από τον πιλότο.

Με πληροφορίες από ABC News