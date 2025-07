Πράκτορες των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών σκότωσαν την Κυριακή μέλη ενός «πυρήνα» των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών που αναζητούνταν ως ύποπτοι για τον φόνο ενός συνταγματάρχη της ουκρανικής υπηρεσίας SBU την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την ίδια την SBU.

Η υπηρεσία ανακοίνωσε πως η επιχείρηση είχε ως σκοπό τη σύλληψη πρακτόρων της ρωσικής FSB, που θεωρείται ότι ήταν πίσω από τη δολοφονία του συνταγματάρχη Ιβάν Βόρονιτς στο Κίεβο την Πέμπτη.

«Αυτό το πρωί διεξήχθη μια ειδική επιχείρηση, κατά την οποία τα μέλη του πυρήνα πρακτόρων της ρωσικής FSB αντιστάθηκαν και ως εκ τούτου εξουδετερώθηκαν» ανακοινώθηκε στο Telegram.

Οι ρωσικές αρχές δεν προέβησαν σε σχόλια.

Η SBU είπε πως οι φερόμενοι εκτελεστές έλαβαν εντολή από τον «χειριστή» τους να παρακολουθήσουν τον στόχο τους και τις κινήσεις τους και μετά τους δόθηκαν οι συντεταγμένες ενός σημείου όπου βρήκαν πιστόλι με σιγαστήρα, σύμφωνα με την SBU. Όπως αναφέρθηκε, προσπάθησαν να έχουν «χαμηλό προφίλ» μετά τον φόνο της Πέμπτης, μα η SBU και η αστυνομία τους βρήκαν.

