Σε μια κλινική αποκατάστασης στο Κίεβο, ορισμένοι από τους τραυματισμένους στρατιώτες της Ουκρανίας εργάζονται σκληρά για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα νέα τους μέλη. Αν χρειάζονται έμπνευση για να συνεχίσουν, μπορούν να κοιτάξουν ένα πολύ ιδιαίτερο σκύλο, τον Λάβρ.

Όπως περιγράφει ένας από τους ασθενείς «νιώθεις μια συναισθηματική ανακούφιση, ειδικά όταν βλέπεις ένα σκυλί εδώ με προσθετικά μέλη, ακριβώς όπως εμείς. Είναι πραγματικά υπέροχο».

Ο Λάβρ βρέθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Οδησσού, αφού ένα τρένο του είχε ακρωτηριάσει τα μπροστινά πόδια. Τώρα χρησιμοποιεί προσθετικά πόδια κατασκευασμένα από τιτάνιο, όπως τα προσθετικά των ακρωτηριασμένων ανθρώπων. Όπως πολλοί ασθενείς, τα πόδια του συνδέονται με τα οστά του μέσω μιας προηγμένης χειρουργικής διαδικασίας που ονομάζεται οστεοενσωμάτωση. Ο ιδιοκτήτης του Λάβρ είναι ο ιδρυτής του κέντρου αποκατάστασης.

Ο Viacheslav Zaporozhets, ιδρυτής του Tytanovi Center, εξηγεί: «Είναι αξιοσημείωτο ότι η δουλειά μας ενέπνευσε τον κτηνίατρο, έναν χειρουργό τραυμάτων, να εφαρμόσει οστεοενσωμάτωση σε αυτό το σκυλί, και πέτυχε. Σχεδίασαν και κατασκεύασαν τα τιτάνια εμφυτεύματα».

Ο Λάβρ είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος του κέντρου, παίζει με τους ασθενείς και συμμετέχει στις φυσιοθεραπευτικές συνεδρίες. Συμπεριφέρεται σα να είναι τα προσθετικά του τα φυσικά του πόδια. Όπως αναφέρει ο Zaporozhets, «το πιο σημαντικό είναι ότι το σκυλί έχει αποδεχτεί τα προσθετικά. Δεν τα δαγκώνει, τα γλείφει, τα θεωρεί σαν δικά του πόδια. Αν του φαινόταν τεχνητά, θα τα είχε δαγκώσει. Είναι σκυλί, άλλωστε».