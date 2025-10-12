Οι ΗΠΑ βοηθούν εδώ και μήνες την Ουκρανία για την πραγματοποίηση επιθέσεων στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Στόχος σύμφωνα με τους Financial Times, που αποκαλύπτουν και το θέμα, είναι να αποδυναμωθεί η ρωσική οικονομία, ώστε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ν’ αναγκαστεί να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν το Κίεβο να πλήξει σημαντικές ρωσικές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου που βρίσκονται μακράν της πρώτης γραμμής του πολέμου, σύμφωνα με την εφημερίδα που επικαλείται ανώνυμους Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος, το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.