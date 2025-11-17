Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται να «σφραγίσει» τη Δευτέρα συμφωνίες με τη Γαλλία σχετικά με την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών, συστημάτων αεράμυνας και αντιαεροπορικών πυραύλων, επιδιώκοντας την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή.

Ο Ζελένσκι βρίσκεται στο Παρίσι για συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στην Ουκρανία έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει επιτυχίες στο μέτωπο, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στα νοτιοανατολικά.

«Μια ιστορική συμφωνία έχει επίσης προετοιμαστεί με τη Γαλλία- θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση της πολεμικής μας αεροπορίας, της αεράμυνάς μας, και άλλων αμυντικών δυνατοτήτων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, αυτό θα γίνει τη Δευτέρα» ανέφερε μέσω Χ ο Ζελένσκι.

Συνομιλίες είναι σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες σχετικά με επιπλέον στρατιωτική βοήθεια της Γαλλίας στο Κίεβο, ειδικά στον τομέα της αεράμυνας, παρά την πολιτική και οικονομική αστάθεια στο Παρίσι- που έχει δημιουργήσει αμφιβολίες όσον αφορά στο πόσα ακριβώς μπορεί να κάνει τελικά η Γαλλία. Σημειώνεται πως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε τον προηγούμενο μήνα να παραχωρήσει επιπλέον μαχητικά Mirage (η αρχική δέσμευση ήταν για έξι) και ποσότητα αντιαεροπορικών πυραύλων Aster 30 για τις συστοιχίες SAMP/T που διαθέτει η Ουκρανία. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Reuters, δύο άτομα που έχουν ενημερωθεί για το συγκεκριμένο θέμα είπαν ότι η επίσκεψη θα αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη στο Κίεβο- ενδεχομένως μια 10ετή στρατηγική συμφωνία στην αεροπορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στο να αποκτήσει η Ουκρανία προηγμένα μαχητικά Rafale. Κάποια θα μπορούσαν να είναι μεταχειρισμένα, προερχόμενα από τα γαλλικά αποθέματα, ωστόσο ο κύριος όγκος θα προέκυπτε στο πλαίσιο ενός πιο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, που επιδιώκει την αύξηση του ουκρανικού στόλου μαχητικών αεροσκαφών στα 250 αεροπλάνα- περιλαμβανομένων αμερικανικών F-16 και σουηδικών Gripen.

Οι δύο πηγές είπαν επίσης πως θα αναμένονταν ακόμη συμφωνίες για επιπλέον συστήματα αεράμυνας SAMP/T, μεταχειρισμένα ή νέα, καθώς και πυραύλους και συστήματα αντι-drone. Ωστόσο είναι ασαφές από πού θα προέλθει η χρηματοδότηση για αυτά.

Σύμφωνα με πρόγραμμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γαλλική προεδρία, ο Ζελένσκι θα λάβει ενημέρωση από εταιρείες του χώρου της αμυντικής βιομηχανίας, περιλαμβανομένης της Dassault, το πρωί της Δευτέρας, πριν υπογράψει επιστολή/ δήλωση προθέσεων και συμβόλαια αργότερα μέσα στην ημέρα.

Με πληροφορίες από Reuters