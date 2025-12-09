Να συμμετέχουν και ελληνικές εταιρείες στην υποστήριξη των μαχητικών Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και δίαυλο επικοινωνίας με τη γαλλική Dassault, είχε ζητήσει με επιστολή- υπόμνημα στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, που συνεδρίασε στις αρχές Δεκεμβρίου για το θέμα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), Τάσος Ροζολής.

Η επιτροπή συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα με θέμα την τροποποίηση της σύμβασης υποστήριξης των Rafale, εγκρίνοντάς την. Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι οι Dassault Aviation, Thales DMS France SAS, Safran Aircraft Engines.

Ακολουθεί η δήλωση- υπόμνημα:

«Αξιότιμοι,

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον δημόσιο διάλογο, στη Βουλή των Ελλήνων και στην ανάγκη για διαφάνεια και στρατηγικό σχεδιασμό στα μείζονα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), ως ο θεσμικός εκπρόσωπος της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, επιδιώκει σταθερά την ενίσχυση της διαφάνειας, της εγχώριας συμμετοχής και της πραγματικής προστιθέμενης αξίας που πρέπει να συνοδεύουν κάθε στρατηγική προμήθεια των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος επαναβεβαιώνει σταθερά τη θέση του υπέρ της ουσιαστικής εμπλοκής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε κάθε μείζον εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, και δη αυτό της προμήθειας μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale. Ιδιαίτερα, ο ΣΕΚΠΥ επισημαίνει τα ακόλουθα:

• Πρώτον, ο ΣΕΚΠΥ υπογραμμίζει την ανάγκη οι ανάδοχοι όλων των Εξοπλιστικών Προγραμμάτων – είτε πρόκειται για προμήθεια είτε για εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση – να δεσμεύονται για ουσιαστικές Βιομηχανικές Επιστροφές, σε ποσοστό όχι μικρότερο του 30% του κόστους των σχετικών συμβολαίων, όπως αποτελεί πάγια διεθνή πρακτική.

• Δεύτερον, ο ΣΕΚΠΥ θεωρεί εξίσου απαραίτητο οι ανάδοχοι να αναλαμβάνουν δεσμευτικά την δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών Εγχώριας Τεχνικής Υποστήριξης (In-Country Support) σε συνεργασία με την ελληνική βιομηχανία, σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του κόστους των συμβολαίων συντήρησης και υποστήριξης. o Η απαίτηση αυτή είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι πρόκειται για οπλικά συστήματα με ορίζοντα επιχειρησιακής αξιοποίησης τουλάχιστον 30 – 40 ετών, όπου το συνολικό κόστος συντήρησης και μελλοντικής αναβάθμισης τους – συμπεριλαμβανομένων των όπλων τους – θα ανέλθει σε ποσά που υπολογίζονται σε 2 έως 3 φορές το αρχικό κόστος προμήθειας.

• Τρίτον, ο ΣΕΚΠΥ εκφράζει την έντονη ανησυχία του διότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει κανένας θεσμικός δίαυλος επικοινωνίας με την κατασκευάστρια εταιρεία Dassault. Υπό το πρίσμα αυτό, ο ΣΕΚΠΥ καλεί τη Dassault και όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς να προσέλθουν άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο και συνεργασία με την ελληνική αμυντική βιομηχανία, ώστε να ενισχυθεί πραγματικά και εμπράκτως η ελληνογαλλική βιομηχανική συνεργασία, προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων, της οικονομίας και της στρατηγικής αυτονομίας της χώρας».