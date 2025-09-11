Μαχητικά αεροπλάνα Rafale στέλνει στην Πολωνία ο Εμανουέλ Μακρόν, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Γαλλίας με ανάρτησή του στα social media.

Ειδικότερα, με μήνυμά του σημείωσε ότι στέλνει τρία Rafale για να συμβάλλει στην προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ανατολικής Πλευράς του ΝΑΤΟ, καθώς «η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας».

Μάλιστα, κλείνει με τη φράση ότι «δεν θα ενδώσουμε στον αυξανόμενο εκφοβισμό της Ρωσίας».

Following the Russian drone incursions into Poland, I have decided to deploy three Rafale fighter jets to contribute to the protection of Polish airspace and of NATO’s Eastern Flank together with our Allies.



I made this commitment yesterday to the Polish Prime Minister.… September 11, 2025

Η δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν:

«Μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία, αποφάσισα να αναπτύξω τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale για να συμβάλλω στην προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ανατολικής Πλευράς του ΝΑΤΟ μαζί με τους Συμμάχους μας.

Αυτή τη δέσμευση ανέλαβα χθες ενώπιον του Πολωνού πρωθυπουργό.

Έχω επίσης συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο οποίος επίσης ασχολείται με την άμυνα της Ανατολικής Πλευράς.

Η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας.

Δεν θα ενδώσουμε στον αυξανόμενο εκφοβισμό της Ρωσίας».