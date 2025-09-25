80η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη - Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς εμφανίζεται στις οθόνες καθώς απευθύνεται στην 80η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (UNGA), στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 25 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς απευθύνθηκε μέσω βίντεο στη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), μετά την ανάκληση της βίζας του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μία από τις κορυφαίες και κρίσιμες στιγμές της ετήσιας συνάντηση των ηγετών του κόσμου.

Ο Αμπάς δήλωσε ότι ο λαός του «απορρίπτει» την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ το 2023 (7 Οκτωβρίου) και δεσμεύτηκε ότι η ένοπλη οργάνωση δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου και πρέπει να παραδώσει τα όπλα της.

Αμπάς: Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με τον Πρόεδρο Τραμπ και άλλους για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα

Ο Παλαιστίνιος ηγέτης δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τη Σαουδική Αραβία, τη Γαλλία και τα Ηνωμένα Έθνη για την εφαρμογή ενός σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, που υιοθετήθηκε σε διάσκεψη στις 22 Σεπτεμβρίου και το οποίο, όπως είπε, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια δίκαιη ειρήνη και ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία.

Ο Μαχμούντ Αμπάς είπε χαρακτηριστικά, ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «αντιμετωπίζουν έναν πόλεμο γενοκτονίας, καταστροφής, πείνας και εκτοπισμού» από το Ισραήλ, σε μία ομιλία που έγινε καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πετάει προς τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει με φυσική παρουσία αύριο.

Ο Αμπάς περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη σημερινή πραγματικότητα στη Γάζα, παρουσίασε το όραμά του για μία νέα κυβέρνηση μετά το τέλος του πολέμου, ενώ δεσμεύεται ότι η Παλαιστινιακή Αρχή είναι «έτοιμη να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια».

«Η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση»

Αίσθηση προκαλεί η κατηγορηματική διαβεβαίωση του Παλαιστίνιου Προέδρου, ότι «η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση» και θα πρέπει να παραδώσει τα όπλα της στις παλαιστινιακές αρχές.

«Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη αν η Παλαιστίνη δεν απελευθερωθεί», δήλωσε ο Αμπάς.

Ο Αμπάς ευχαρίστησε τους ηγέτες του κόσμου που στάθηκαν στο πλευρό των Παλαιστινίων καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, λέγοντας ότι η πρόσφατη αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης έδωσε στον λαό του ελπίδα για ειρήνη και τέλος στον πόλεμο, ενώ καλεί τις λίγες δεκάδες χώρες που απομένουν να πράξουν το ίδιο.

«Τα αποτελέσματά της πολεμικής σύγκρουσης δεν θα κάμψουν τη θέλησή μας να ζήσουμε και να επιβιώσουμε», προσθέτει απευθυνόμενος ουσιαστικά στον παλαιστινιακό λαό.

Και καταλήγει με ένα συγκινητικό μήνυμα λέγοντας:

«Η αυγή της ελευθερίας θα ανατείλει και η σημαία της Παλαιστίνης θα κυματίζει ψηλά στον ουρανό μας ως σύμβολο αξιοπρέπειας, σταθερότητας και απελευθέρωσης από την κατοχή. Δεν θα εγκαταλείψουμε την πατρίδα μας. Δεν θα εγκαταλείψουμε τα εδάφη μας».

