Ένας θεατής στο Μπρόντουγεϊ στράφηκε εναντίον μίας παρέας «θορυβωδών και ενοχλητικών» γυναικών λόγω της συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια της παράστασης «Mamma Mia!».

Ο άνδρας βρέθηκε στο Winter Garden Theatre στις 3 Ιανουαρίου για να παρακολουθήσει την παράσταση από τις θέσεις της ορχήστρας μαζί με τις έφηβες ανιψιές και τη σύζυγό του. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι η παρέα τραγουδούσε ενοχλητικά δυνατά, χειροκροτούσε, γελούσε και μιλούσε καθ’ όλη την πρώτη πράξη του μιούζικαλ. Η στιγμή που αντέδρασε καταγράφηκε σε βίντεο. «Θέλετε να κάνετε σκηνή, θα κάνω σκηνή», ακούγεται να λέει ο άνδρας ενώ καλεί την ασφάλεια. «Γιατί αυτές οι γυναίκες, και όλο αυτό το τμήμα, ξέρουν ότι ήταν θορυβώδεις και ενοχλητικές. Και τώρα θέλουν να χρησιμοποιούν βωμολοχίες μπροστά στις ανιψιές μου», συνέχισε.

Advertisement

Advertisement

Ένας φύλακας ασφαλείας πλησίασε τον εξαγριωμένο θείο, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη για το ξέσπασμά του, αλλά επέμεινε ότι η παρέα εξύβρισε τη σύζυγο και τις ανιψιές του. «Λυπάμαι πολύ, αλλά από τη στιγμή που αρχίζετε να ενοχλείτε τις έφηβες ανιψιές μου, έχω πρόβλημα με αυτό», είπε και υποστήριξε ότι ζήτησε πολλές φορές από την παρέα να είναι πιο ήσυχη, αλλά τον αγνόησαν.

Από την πλευρά της η παρέα απάντησε ότι απλώς τραγουδούσαν μαζί με τους ηθοποιούς που ήταν επί σκηνής.

Απίστευτο σκηνικό

Η ηθοποιός Carly Sakolove, η οποία πρωταγωνιστεί ως «Ρόζι» στο μιούζικαλ, είπε ότι άκουσε τις γυναίκες να τραγουδούν το «Money, Money, Money» και χαρακτήρισε τη συμπεριφορά τους «εξωπραγματική». «Αρχικά, αυτός ο άντρας τους ζήτησε ευγενικά να σταματήσουν. Απάντησαν με κάποιες βρισιές, όχι πολύ ωραία αντίδραση», είπε.

Και άλλοι μάρτυρες επιβεβαίωσαν την κακή συμπεριφορά της παρέας γυναικών με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τελικά, η ασφάλεια απέβαλε τις γυναίκες από την παράσταση, και επέτρεψε στον άνδρα να επιστρέψει στη θέση του για το δεύτερο μέρος.