Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Good Night, and Good Luck» (Καληνύχτα και Καλή Τύχη), που σηματοδοτεί το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ, έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα στα βραβεία Tony.

Ο Κλούνεϊ υποδύεται τον θρυλικό δημοσιογράφο της αμερικανικής τηλεόρασης Edward R. Murrow, ο οποίος με τα ρεπορτάζ της εκπομπής του στο CBS, επέκρινε τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τζόζεφ ΜακΚάρθι και τις πρακτικές του τη δεκαετία του ’50.

Advertisement

Advertisement

Ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε υπογράψει τη σκηνοθεσία της ομότιτλης ταινίας -το «Good Night, and Good Luck» είναι η φράση με την οποία ο Murrow έκανε αποφώνηση στο κλείσιμο της εκπoμπής- το 2005. Η ταινία απέσπασε 6 υποψηφιότητες στα Όσκαρ και τιμήθηκε με τα Βραβεία Σεναρίου και Ανδρικού Ρόλου (για τον πρωταγωνιστή Ντέιβιντ Στράδερν) στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Μεταξύ των σταρ του Χόλιγουντ που απέσπασαν επίσης υποψηφιότητα, είναι η βραβευμένη πρωταγωνίστρια του «Succession», Σάρα Σνουκ για την ερμηνεία της στην παράσταση The Picture of Dorian Gray (Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι) και ο Μπομπ Όντενκερκ του «Breaking Bad» για το Glengarry Glen Ross (Οικόπεδα με θέα) του Ντέιβιντ Μάμετ.

Επικεφαλής της κούρσας στις φετινές υποψηφιότητες είναι τα μιούζικαλ Buena Vista Social Club, Death Becomes Her και Maybe Happy Ending, που έλαβαν από 10 υποψηφιότητες το καθένα.

Το βραβείο Καλύτερου Μιούζικαλ διεκδικούν επίσης, το Dead Outlaw και το Operation Mincemeat, το οποίο μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη από το Λονδίνο.

https://www.huffingtonpost.gr/entry/tzortz-kloenei-e-lampere-premiera-sto-mprontyoeei-me-to-good-night-and-good-luck_gr_67f0d32ce4b0819fd435e910

«Είναι συγκλονιστικό ότι έχουμε πέντε υποψηφιότητες για την παράσταση», δήλωσε ο Κλούνεϊ, σύμφωνα με το Hollywood Reporter. «Για όλους τους συντελεστές είναι μια απίστευτη εμπειρία. Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο περήφανος και να νιώθω πιο τυχερός», πρόσθεσε.

Advertisement

Ωστόσο, το «Good Night, and Good Luck» δεν έλαβε υποψηφιότητα στην κατηγορία καλύτερου θεατρικού έργου, παρά το γεγονός ότι είναι η παραγωγή με τα υψηλότερα έσοδα στο Μπρόντγουεϊ τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο «Οθέλλος», με πρωταγωνιστές τον Ντένζελ Ουάσινγκτον και τον Τζέικ Γκίλενχαλ, μία από τις πιο ακριβές παραγωγές που παρουσιάζονται αυτή τη σεζόν στο Μπρόντγουεϊ, δεν έλαβε ούτε μία υποψηφιότητα.

Η Μία Φάροου, διεκδικεί επίσης το πρώτο της βραβείο Tony για της ερμηνεία της στην παράσταση The Roommate.

Advertisement

Related… Γιώργος Λάνθιμος: Νωρίτερα η πρεμιέρα του «Bugonia» με την Έμμα Στόουν Η Άγκαθα Κρίστι παραδίδει μαθήματα συγγραφής με τη συνδρομή της AI (βίντεο) Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Νέο άλμπουμ με Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Μπομπ Ντίλαν, Sting

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, με οικοδέσποινα την πρωταγωνίστρια του Wicked, Σίνθια Ερίβο.

Με πληροφορίες από BBC

Advertisement