Ο Κρίστιαν Μπρύκνερ, ο Γερμανός που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, πρόκειται να αποφυλακιστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές.

Ο 48χρονος εκτίει ποινή σε φυλακή της βόρειας Γερμανίας για τον βιασμό μιας 72χρονης γυναίκας στην Πορτογαλία το 2005. Ο εισαγγελέας Χανς Κρίστιαν Βόλτερς, επικεφαλής της έρευνας για την υπόθεση ΜακΚαν, δήλωσε ότι η αποφυλάκισή του θα γίνει το αργότερο έως τις 17 Σεπτεμβρίου, καθώς η νομοθεσία δεν επιτρέπει περαιτέρω κράτησή του.

Παράλληλα, ο Βόλτερς τόνισε ότι ο Μπρύκνερ παραμένει «επικίνδυνος», αν και δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να απαγγελθούν κατηγορίες σε σχέση με την εξαφάνιση. «Δεν είναι μόνο ο κύριος ύποπτος, είναι ο μοναδικός μας ύποπτος», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ευθύνεται για την εξαφάνιση και τον θάνατο της μικρής Μαντλίν. Ωστόσο, όπως είπε, τα στοιχεία δεν είναι ακόμη αρκετά για να στηρίξουν μια πιθανή καταδίκη.

Η τριών ετών τότε Μαντλίν εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου 2007 από παραθεριστικό διαμέρισμα στην Πράια ντα Λουζ, στην Αλγκάρβε, ενώ οι γονείς της δειπνούσαν σε κοντινό εστιατόριο. Η υπόθεση παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μυστήρια εξαφάνισης στην Ευρώπη.

Οι γερμανικές αρχές ερευνούν τον Μπρύκνερ για φόνο, ενώ η βρετανική αστυνομία εξακολουθεί να χειρίζεται την υπόθεση ως εξαφάνιση. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο Μπρύκνερ έχει βαρύ ποινικό μητρώο, με καταδίκες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών το 1994 και το 2016. Έζησε για πολλά χρόνια στην Αλγκάρβε και φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και αγοραπωλησίας αυτοκινήτου.

Η εισαγγελία του Μπράουνσβαϊγκ έχει ζητήσει την επιβολή περιοριστικών όρων μετά την αποφυλάκισή του, όπως ηλεκτρονικό βραχιολάκι, με την τελική απόφαση να λαμβάνεται σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία. Πρόσφατη έκθεση ειδικού κατέληξε ότι εξακολουθεί να αποτελεί «κίνδυνο για την κοινωνία».

Τον Ιούνιο, πορτογαλικές και γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν νέες έρευνες σε περιοχή κοντά στο θέρετρο όπου παραθέριζε η οικογένεια ΜακΚαν, χωρίς ωστόσο σημαντικά ευρήματα. Αντικείμενα που κατασχέθηκαν εξακολουθούν να εξετάζονται.

Ο Βόλτερς παραδέχτηκε ότι η έλλειψη απαγγελίας κατηγοριών εδώ και πέντε χρόνια έχει πλήξει την αξιοπιστία της έρευνας, τόνισε όμως: «Δεν θα είχαμε τοποθετηθεί τόσο ξεκάθαρα αν δεν υπήρχαν πραγματικά στοιχεία».

Η Πορτογαλία έχει επίσης χαρακτηρίσει τον Μπρύκνερ «arguido» (επίσημο ύποπτο). Πέρυσι, πάντως, απαλλάχθηκε από ξεχωριστές κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης.

Πηγή: BBC

